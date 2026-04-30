Svjetska banka: Kriza na Bliskom istoku usporava gospodarstva zapadnog Balkana

Kriza na Bliskom istoku utjecat će i na gospodarstva zapadnog Balkana, pa će se zemlje u toj regiji u ovoj i idućoj godini zbog toga suočiti s usporenim gospodarskim rastom i povećanom inflacijom, upozorili su iz Svjetske banke (WB).
Oglas
U redovitoj šestomjesečnoj regionalnoj analizi objavljenoj u Sarajevu stoji kako se očekuje "prigušeni" gospodarski rast tijekom 2026. i 2027. godine pod utjecajem prelijevanja posljedica sukoba na Bliskom Istoku, tvrdokorne inflacije i povećane neizvjesnosti.
Prognoze Svjetske banke za zapadni Balkan pokazuju da će gospodarski rast Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije dostići 2,8 posto u 2026., što je za 0,3 postotna boda ispod prethodnih projekcija. U 2027. očekuje se skromno ubrzanje regionalnog rasta na 3,2 posto.
Najviši rast BDP-a od 3,9 posto za ovu godinu projiciran je za Kosovo, a najniži za BiH gdje bi trebao biti na razini od 2,5 posto. Kosovo bi i u 2027. trebalo imati najveći rast BDP-a u toj regiji, na razini od 3,9 posto, dok je za BiH, Sjevernu Makedoniju i Srbiju predviđen rast od tri posto.
Kako bi se zadržao zamah reformi u zemljama regije, koje se suočavaju s manjkom radne snage, od ključnog značaja bit će povećanje udjela aktivnog stanovništva na tržištu rada, naveli su.
Stanovništvo zapadnog Balkana, prema ovom izvještaju, stari brže nego bilo gdje u Europi. Tijekom idućeg desetljeća najmanje jedna od pet osoba u regiji bit će starija od 65 godina, radno aktivno stanovništvo u potrazi je za boljim plaćama i perspektivama u inozemstvu, a dok se osjeća nestašica radne snage u ključnim sektorima, mnogo ljudi nije radno aktivno ili su odustali od traženja posla.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas