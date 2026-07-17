"crveni alarm"
Tajna služba navodno ogorčena zbog zahtjeva JD Vancea: "To je apsurdno"
Agenti se žale da moraju pružati 'kraljevski tretman' drugoj obitelji, a frustraciju navodno iskazuju privatnim ismijavanjem zahtjeva putem posebno izrađenih kovanica i naljepnica, piše MS Now.
Agenti američke Tajne službe zaduženi za zaštitu potpredsjednika SAD-a JD-a Vancea navodno su "zasićeni" "neprimjerenim" zahtjevima vezanima uz njegova putovanja, a unutar tima raste problem s moralom, navodi se u izvješću.
U središtu pritužbi našao se nedavni zahtjev da Vancea i njegova malog sina helikopterom Marine Two prevezu preko Washingtona na sat golfa. Let je na kraju otkazan samo zbog lošeg vremena, piše MS Now.
"To je APSURDNO", navodno je jedna osoba napisala u privatnoj poruci o planiranom letu. "Mike Pence i Kamala Harris nikada nisu tražili nešto slično."
"Stalno sve mijenjaju", požalila se druga osoba. "Ne drže se rasporeda, a to porezne obveznike košta gomilu novca."
Korištenje helikoptera mora odobriti Vojni ured Bijele kuće, a prema procjenama proračuna američkog Ministarstva obrane iz 2022. godine trošak za porezne obveznike iznosi između 16.000 i 24.600 dolara po satu leta, piše The Independent.
Izvori su privatno rekli toj televizijskoj mreži da ne postoji pravilo koje zabranjuje korištenje državnog helikoptera za takvu svrhu, ali da za takav zadatak "ne postoji presedan". Dodali su da je riječ o tipičnom primjeru pritiska koji osjećaju zbog učestalih zahtjeva u posljednji trenutak koje podnose članovi druge obitelji.
"Pratnja je umorna"
Vanceovi su nedavno helikopterom nekoliko puta putovali i u Middleburg u Virginiji kako bi tražili kuću. JD Vance i druga dama Usha Vance imaju troje djece u dobi od devet, šest i četiri godine, a uskoro očekuju i četvrto dijete.
"Pratnja je umorna od toga što ne daju unaprijed obavijest o planovima i što sve proglašavaju OTR-om (off the record)", rekao je jedan izvor za MS Now. "Vance misli da se još uvijek može kretati kao američki senator."
Raspoloženje među pripadnicima Tajne službe navodno je toliko loše da su dali izraditi posebne kovanice i naljepnice kojima ismijavaju cijelu situaciju.
Na jednoj je prikazan ris, referenca na Vanceovo službeno kodno ime "Bobcat", uz slogan "TBD, TBD" ("to be determined" – "bit će određeno") i natpis: "Advance. OTR. Repeat."
Na drugoj, oblikovanoj poput šerifske značke, piše: "Bobcat OTR Survivors Club" ("Klub preživjelih Bobcat OTR-a").
Glasnogovornik JD-a Vancea rekao je za The Independent:
"Obitelj Vance zahvalna je muškarcima i ženama iz američke Tajne službe koji s velikom predanošću služe svojoj zemlji.
Zaštita potpredsjednika s opsežnim političkim obvezama te mlade i rastuće obitelji predstavlja jedinstven izazov, no pripadnici Tajne službe svakodnevno ga obavljaju iznimno profesionalno."
Zamjenik ravnatelja Tajne službe Matthew Quinn također je dao izjavu:
"Kada specijalni agenti američke Tajne službe prihvate rad u zaštitnoj pratnji, svjesni su obveza koje taj posao nosi: dugih radnih sati, čestih putovanja i potrebe za stalnom fleksibilnošću.
Noćni rad, vikendi i blagdani sastavni su dio posla. Naši agenti neumorno rade kako bi osigurali sigurnost osoba koje štite, pritom nastojeći očuvati što je moguće normalniji način života.
Predani smo pružanju potpore našem osoblju, što zahtijeva cjelodnevnu posvećenost i disciplinu. Ovo je posao koji traži potpunu predanost i disciplinu."
Gostujući u emisiji Deadline na MS Nowu u srijedu, novinarka Carol Leonnig, jedna od autorica priče, rekla je voditeljici Nicolle Wallace:
"Tajna služba ne žali se često.
Kada su ljuti na ovakav način, to je svojevrsni crveni alarm. Riječ je o agenciji koja je preopterećena poslom i nema dovoljno resursa.
Neki od njih koriste izraz 'kraljevski tretman'. Nisu navikli pružati kraljevski tretman djeci potpredsjednika."
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