Tajna služba navodno ogorčena zbog zahtjeva JD Vancea: "To je apsurdno"

Izvori su privatno rekli toj televizijskoj mreži da ne postoji pravilo koje zabranjuje korištenje državnog helikoptera za takvu svrhu, ali da za takav zadatak "ne postoji presedan". Dodali su da je riječ o tipičnom primjeru pritiska koji osjećaju zbog učestalih zahtjeva u posljednji trenutak koje podnose članovi druge obitelji.