VIDEO / Zašto je JD Vance izveden iz dvorane prije Trumpa?

Redoslijed u kojem je Tajna služba prvo sklonila osobe nakon pucnjeva ispred večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj su prisustvovali predsjednik Donald Trump i potpredsjednik JD Vance, izazvao je snažne reakcije na internetu.
Tvrdnja
Video kaotičnih scena nakon incidenta u hotelu Washington Hilton u subotu navečer postao je viralan. Gosti su se bacali pod stolove nakon što su se začuli pucnjevi ubrzo nakon početka godišnjeg događaja posvećenog novinarstvu, kojem su prisustvovali članovi Trumpove administracije, piše Newsweek.
Jedan korisnik na mreži X, Christopher Greene, objavio je snimku uz poruku: „AGENTI TAJNE SLUŽBE IZVODE JD VANCEA NA SIGURNO PRIJE TRUMPA!!!“ Druge objave također su dovodile u pitanje je li Tajna služba dala prednost Vanceu.
Činjenice
Ovogodišnji događaj bio je pod povećalom jer je to bio prvi put da je Donald Trump prisustvovao večeri otkako je postao predsjednik, u mandatu obilježenom njegovim kritikama novinara.
Osim Trumpa, među prisutnima su bili JD Vance, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, istaknuti političari, diplomati i novinari.
Osumnjičeni, identificiran kao 31-godišnji Cole Tomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji, navodno je imao dva vatrena oružja i noževe te je probio kontrolnu točku Tajne službe ispred dvorane.
The Secret Service, oddly enough, made JD Vance the security priority during the initial evacuation. A visibly terrified Vance was ushered away to safety. Trump tripped while trying to tell the Secret Service about his Ball Room. pic.twitter.com/BppI8YQqzo— Anonymous (@YourAnonCentral) April 26, 2026
Pucnjevi su se čuli u 20:34, iako su bili prigušeniji na pozornici gdje je sjedio Trump.
CBS News izvijestio je da su agenti Tajne službe utrčali na pozornicu 12 sekundi nakon pucnjeva. Snimka objavljena na mreži X pokazuje kako agent hvata Vancea za ramena i odvodi ga desno od pozornice.
U međuvremenu, jedan agent svojim tijelom zaklanja Trumpa, ali je prošlo nekoliko sekundi prije nego što su se on i prva dama Melania Trump sklonili. „Predsjednik je izveden s pozornice 20 sekundi nakon potpredsjednika“, navodi CBS News.
Zaključak
Snimke i izvještaji pokazuju da je Vance doista izveden prije Trumpa, ali to ne znači da je potpredsjednik imao prioritet. Guglielmi je za Newsweek izjavio da „postoji metodičan proces za sigurno premještanje štićenih osoba“.
Much respect for this gentleman who quite literally runs to stand in front of the president and block him with his body. pic.twitter.com/d1jt5oIBXP— Jasmin Laine (@JasminLaine_) April 26, 2026
Video prikazuje kako agent odmah staje ispred Trumpa dok se osigurava put za njegov izlazak, a moguće je i da je Tajna služba namjerno razdvajala predsjednika i potpredsjednika.
Novinarka Jasmin Laine napisala je na mreži X: „Veliko poštovanje za ovog gospodina koji doslovno trči kako bi stao ispred predsjednika i zaštitio ga svojim tijelom.“
Herrera je objasnio da brzo pozicioniranje agenta ispred Trumpa pokazuje standardni slijed djelovanja Tajne službe: „prvo zaštita tijelom, zatim procjena prijetnje, uspostava kontrole i tek onda premještanje.“
„Ono što može izgledati kao spontana reakcija zapravo je koordinirano i uvježbano djelovanje osmišljeno da smanji rizik u nekoliko sekundi“, dodao je.
Još je prerano reći je li došlo do propusta u radu sigurnosnih službi, ali činjenica da je osumnjičenik s oružjem uspio prići tako blizu članovima vlade zasigurno će otvoriti pitanja o zaštiti američkih političkih čelnika u kontekstu pojačanog političkog nasilja.
