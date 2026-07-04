KRITIKA IZ WASHINGTONA
JD Vance: Britaniju su iznevjerili njeni lideri, ljudi vape za značajnim promjenama
Potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance rekao je da je Britanija "dugo vremena iznevjerena od strane svog vodstva", dodajući da se nada da će sljedeći premijer zemlje moći provesti strukturne promjene koje su birači tražili nakon godina političkih previranja.
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U intervjuu za List Sunday Times, Vance je rekao da česte promjene vlade ukazuju na dublje probleme u britanskoj politici. Premijer Keir Starmer prošli je mjesec najavio da će se povući nakon dvije godine na dužnosti, otvarajući put sedmom britanskom premijeru u desetljeću.
Općenito se očekuje da će zastupnik Andy Burnham naslijediti Starmera nakon što se pojavio kao jedini kandidat za zamjenu odlazećeg čelnika.
"Ono što vidim je šest premijera u posljednjih nekoliko godina", rekao je Vance novinama. "To mi govori da nešto jako nije u redu s britanskom politikom i da ljudi stvarno vape za značajnim strukturnim promjenama." "Nadam se da će Andy Burnham - a ako ne Andy Burnham, netko drugi - moći to provesti", rekao je potpredsjednik SAD-a, dodajući da "tko god bio premijer, smisli kako vratiti Britaniju na pravi put".
Vance, čija je supruga Usha studirala na Sveučilištu u Cambridgeu i koji je često govorio o svojoj naklonosti prema Britaniji, opisao je tu zemlju kao "nevjerojatno mjesto" s "najnevjerojatnijim ljudima na svijetu" izvan Sjedinjenih Država, piše Reuters.
Njegovi komentari dolaze nakon ponekad nelagodne, ali uglavnom funkcionalne veze između Starmera i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dvojica čelnika više su puta naglasila važnost "posebnog odnosa" SAD-a i Ujedinjenog Kraljsvetsva unatoč neslaganjima oko pitanja koja uključuju Iran, Gazu i Ukrajinu, a istovremeno su osigurali trgovinske i investicijske sporazume između dva saveznika.
Reagirajući na Starmerovu ostavku prošlog mjeseca, Trump ga je opisao kao "divnog čovjeka" i "neku vrstu mog prijatelja", ali je rekao da je zakazao u imigracijskoj i energetskoj politici.
Trump je dodao: "Želim mu sve najbolje." Trump je Burnhama opisao kao "izuzetno liberalnog" i sugerirao da sljedeći vjerojatni britanski premijer vjerojatno neće podržati daljnji razvoj nafte i plina u Sjevernom moru - nešto što je američki predsjednik tražio od Starmera.
U intervjuu za Sunday Times, Vance je rekao da ne zna puno o Burnhamu, ali je dodao da Britanija ostaje jedan od najbližih saveznika Washingtona.
"Tko god bio premijer, surađivat ćemo s njim i surađivati s njim što uspješnije možemo", rekao je.
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