JD Vance: Britaniju su iznevjerili njeni lideri, ljudi vape za značajnim promjenama

"Ono što vidim je šest premijera u posljednjih nekoliko godina", rekao je Vance novinama. "To mi govori da nešto jako nije u redu s britanskom politikom i da ljudi stvarno vape za značajnim strukturnim promjenama." "Nadam se da će Andy Burnham - a ako ne Andy Burnham, netko drugi - moći to provesti", rekao je potpredsjednik SAD-a, dodajući da "tko god bio premijer, smisli kako vratiti Britaniju na pravi put".