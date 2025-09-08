Talijanski kralj mode Giorgio Armani ispraćen na privatnom pogrebu

Mala skupina članova obitelji, kolega i bliskih prijatelja prisustvovala je u ponedjeljak pogrebu Giorgija Armanija, legendarnog talijanskog modnog dizajnera koji je prošli tjedan umro u dobi od 91 godinu.
Obred je održan u crkvi Svetog Martina u Rivalti, selu oko 100 kilometara jugoistočno od Milana i blizu Piacenze, grada u kojem je rođen.
Talijanski mediji izvještavaju da će Armani kasnije biti kremiran, a njegov pepeo položen u obiteljskoj kapelici u Rivalti u kojoj se nalaze ostaci njegovih roditelja i starijeg brata.
U znak poštovanja, trgovine Armanija zatvorile su se u ponedjeljak popodne. Grad Milano, Armanijeva baza otkad se njegova obitelj onamo preselila kasnih 40-ih, proglasio je dan žalosti za jednog od svojih omiljenih sugrađana, kao i Piacenza.
"Kao obitelj ćemo mu reći zbogom, a zatim nastaviti s životom kao što bi on to htio. Sve je spremno da ga se prisjetimo kroz njegovu modu", izjavio je njegov partner Pantaleo Dell'Orco za dnevni list Corriere della Sera.
Armani je umro nakon karijere koja se protezala na pet desetljeća tijekom koje je izgradio poslovno carstvo visoke mode i uređenja interijera, dok je njegovo ime postalo sinonim elegantne jednostavnosti.
Nije imao djece, no surađivao je sa skupinom članova obitelji i dugogodišnjih suradnika u koje je imao povjerenje, i za koje se očekuje da će nastaviti voditi poslovanje nad kojim je imao čvrstu kontrolu.
Sve do svoje smrti u četvrtak, Armani je radio na retrospektivnoj izložbi i modnoj predstavi kojom se tijekom Milanskog tjedna mode krajem rujna trebalo proslaviti njegovih 50 godina u modnom svijetu.
