Oglas

OPRAVDANO ILI NE?

Talijanski novinar u Bruxellesu postavio pitanje o Izraelu pa dobio otkaz. Evo zašto

author
N1 Info
|
06. stu. 2025. 17:18
A drone view shows the destruction in a residential neighborhood following the withdrawal of the Israeli forces from the area, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in Gaza City, October 12, 2025. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Stringer

Talijanski novinar Gabriele Nunziati, dopisnik iz Bruxellesa za agenciju Nova, obaviješten je 27. listopada da mu je prekinuta suradnja s agencijom nakon što je europskoj povjerenici za tisak Pauli Pinho postavio pitanje o odgovornosti Izraela za obnovu Gaze.

Oglas

Europska federacija novinara (EFJ) objavila je na svojim službenim stranicama priopćenje u kojem iznosi podršku Gabrieleju Nunziatiju, novinaru koji je zbog pitanja o tome hoće li Izrael financirati obnovu razrušene Gaze dobio otkaz.

"Međunarodna i Europska federacija novinara (IFJ-EFJ) osuđuju otkaz novinaru i kritiziraju agenciju Nova zbog cenzuriranja Nunziatija i sprječavanja da slobodno obavlja svoj posao", pišu iz EFJ-a.

Na brifingu Europske komisije u Bruxellesu 13. listopada Nunziati je glasnogovornici Pauli Pinho postavio pitanje: „Više ste puta rekli da Rusija treba platiti obnovu Ukrajine. Mislite li da bi i Izrael trebao platiti obnovu Gaze, s obzirom na to da je uništio velik dio Pojasa i njegovu civilnu infrastrukturu?”, dodaje se.

"Pitanje, na koje se Paula Pinho izbjegla izravno očitovati, postavljeno je na važan dan u izraelsko-palestinskom sukobu. Istoga je dana došlo do razmjene taoca: Hamas je oslobodio 20 zatočenika držanih u Pojasu Gaze, a Izrael je oslobodio oko 2.000 palestinskih zatvorenika, u skladu sa sporazumom koji je uz posredovanje vlade SAD-a postignut u okviru primirja u Gazi", stoji u priopćenju.

Nedugo nakon što je svoje pitanje postavio na brifingu Komisije, Gabriele Nunziati rekao je za Fanpage.it, talijanski internetski portal, da ga je agencija Nova u više navrata telefonski kontaktirala – između 15. i 23. listopada. Svrha tih, prilično napetih, poziva bila je rasprava o pitanju koje je Nunziati postavio glasnogovornici Europske komisije, a koje je agencija Nova zbog svojeg sadržaja smatrala neprimjerenim.

Prema članku objavljenom na portalu il Post, 27. listopada novinar je primio pismo o raskidu radnog odnosa s agencijom, u kojem, međutim, nisu bile navedene razlozi za takvu odluku, dodaje se.

Agencija Nova rekla je za Fanpage.it da je Nunziatijevo pitanje „potpuno neumjesno i pogrešno” te da je „stvorilo neugodu za agenciju”. Odgovor Nove, objavljen na Fanpage.it, bio je da je „tehnički netočno” i da je „problem u tome što je Rusija […] napala Ukrajinu, suverenu državu, bez provokacije”, dok je „Izrael pretrpio oružani napad”.

Na svom Instagram profilu Nunziati je poručio: „Moje se pitanje može smatrati pristranim jedino ako netko mora poricati stvarnost. Činjenica je da je Izrael gotovo u potpunosti sravnio Gazu sa zemljom. […]. Činjenica je da je Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenje zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti protiv Benjamina Netanyahua i nekih njegovih ministara […]. Pristrano bi bilo to poricati.”

Podružnica EFJ-a, Nacionalna federacija talijanskog tiska (FNSI), izrazila je potporu kolegi: „Neprihvatljivo je da pitanje, ma koliko bilo neugodno, može čovjeka stajati posla”, te je izjavila spremnost da podrži Nunziatija u svakoj odluci koju donese radi zaštite svojih prava.

Nacionalno vijeće Reda novinara također je izrazilo zgražanje nad incidentom, pozivajući na Nunziatijevu hitnu reinstalaciju na njegovo radno mjesto i podsjećajući da je „uloga novinara, neovisno o ugovornoj zaštiti, postavljati pitanja koja mogu biti neugodna ili neželjena”.

IFJ-EFJ izražavaju zabrinutost zbog stanja slobode medija u Italiji, koje se pogoršava. „Kritizirati novinara zato što postavlja neugodna pitanja utemeljena na provjerenim, činjenicama potkrijepljenim informacijama duboko je šokantno i predstavlja očit prezir prema temeljnim načelima slobode medija. Oštro osuđujemo odluku Nove da prekine suradnju s Nunziatijem samo zato što je radio svoj posao. U trenutku kada se novinarstvo bori zadržati neovisnost, redakcije moraju stati uz svoje novinare, a ne izdati ih zato što ispunjavaju svoju dužnost prema javnosti.”

Teme
Cenzura Gabriele Nunziati Otkaz novinaru Sloboda medija cionizam genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ