Talijanski novinar u Bruxellesu postavio pitanje o Izraelu pa dobio otkaz. Evo zašto
Talijanski novinar Gabriele Nunziati, dopisnik iz Bruxellesa za agenciju Nova, obaviješten je 27. listopada da mu je prekinuta suradnja s agencijom nakon što je europskoj povjerenici za tisak Pauli Pinho postavio pitanje o odgovornosti Izraela za obnovu Gaze.
Europska federacija novinara (EFJ) objavila je na svojim službenim stranicama priopćenje u kojem iznosi podršku Gabrieleju Nunziatiju, novinaru koji je zbog pitanja o tome hoće li Izrael financirati obnovu razrušene Gaze dobio otkaz.
"Međunarodna i Europska federacija novinara (IFJ-EFJ) osuđuju otkaz novinaru i kritiziraju agenciju Nova zbog cenzuriranja Nunziatija i sprječavanja da slobodno obavlja svoj posao", pišu iz EFJ-a.
Na brifingu Europske komisije u Bruxellesu 13. listopada Nunziati je glasnogovornici Pauli Pinho postavio pitanje: „Više ste puta rekli da Rusija treba platiti obnovu Ukrajine. Mislite li da bi i Izrael trebao platiti obnovu Gaze, s obzirom na to da je uništio velik dio Pojasa i njegovu civilnu infrastrukturu?”, dodaje se.
"Pitanje, na koje se Paula Pinho izbjegla izravno očitovati, postavljeno je na važan dan u izraelsko-palestinskom sukobu. Istoga je dana došlo do razmjene taoca: Hamas je oslobodio 20 zatočenika držanih u Pojasu Gaze, a Izrael je oslobodio oko 2.000 palestinskih zatvorenika, u skladu sa sporazumom koji je uz posredovanje vlade SAD-a postignut u okviru primirja u Gazi", stoji u priopćenju.
Nedugo nakon što je svoje pitanje postavio na brifingu Komisije, Gabriele Nunziati rekao je za Fanpage.it, talijanski internetski portal, da ga je agencija Nova u više navrata telefonski kontaktirala – između 15. i 23. listopada. Svrha tih, prilično napetih, poziva bila je rasprava o pitanju koje je Nunziati postavio glasnogovornici Europske komisije, a koje je agencija Nova zbog svojeg sadržaja smatrala neprimjerenim.
Prema članku objavljenom na portalu il Post, 27. listopada novinar je primio pismo o raskidu radnog odnosa s agencijom, u kojem, međutim, nisu bile navedene razlozi za takvu odluku, dodaje se.
Agencija Nova rekla je za Fanpage.it da je Nunziatijevo pitanje „potpuno neumjesno i pogrešno” te da je „stvorilo neugodu za agenciju”. Odgovor Nove, objavljen na Fanpage.it, bio je da je „tehnički netočno” i da je „problem u tome što je Rusija […] napala Ukrajinu, suverenu državu, bez provokacije”, dok je „Izrael pretrpio oružani napad”.
Na svom Instagram profilu Nunziati je poručio: „Moje se pitanje može smatrati pristranim jedino ako netko mora poricati stvarnost. Činjenica je da je Izrael gotovo u potpunosti sravnio Gazu sa zemljom. […]. Činjenica je da je Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenje zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti protiv Benjamina Netanyahua i nekih njegovih ministara […]. Pristrano bi bilo to poricati.”
Podružnica EFJ-a, Nacionalna federacija talijanskog tiska (FNSI), izrazila je potporu kolegi: „Neprihvatljivo je da pitanje, ma koliko bilo neugodno, može čovjeka stajati posla”, te je izjavila spremnost da podrži Nunziatija u svakoj odluci koju donese radi zaštite svojih prava.
Nacionalno vijeće Reda novinara također je izrazilo zgražanje nad incidentom, pozivajući na Nunziatijevu hitnu reinstalaciju na njegovo radno mjesto i podsjećajući da je „uloga novinara, neovisno o ugovornoj zaštiti, postavljati pitanja koja mogu biti neugodna ili neželjena”.
IFJ-EFJ izražavaju zabrinutost zbog stanja slobode medija u Italiji, koje se pogoršava. „Kritizirati novinara zato što postavlja neugodna pitanja utemeljena na provjerenim, činjenicama potkrijepljenim informacijama duboko je šokantno i predstavlja očit prezir prema temeljnim načelima slobode medija. Oštro osuđujemo odluku Nove da prekine suradnju s Nunziatijem samo zato što je radio svoj posao. U trenutku kada se novinarstvo bori zadržati neovisnost, redakcije moraju stati uz svoje novinare, a ne izdati ih zato što ispunjavaju svoju dužnost prema javnosti.”
