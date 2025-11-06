Agencija Nova rekla je za Fanpage.it da je Nunziatijevo pitanje „potpuno neumjesno i pogrešno” te da je „stvorilo neugodu za agenciju”. Odgovor Nove, objavljen na Fanpage.it, bio je da je „tehnički netočno” i da je „problem u tome što je Rusija […] napala Ukrajinu, suverenu državu, bez provokacije”, dok je „Izrael pretrpio oružani napad”.