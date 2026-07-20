Talijanski prijevoznik postaje prvi privatni konkurent Deutsche Bahnu

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Talijanski željeznički prijevoznik Italo Holding objavio je u ponedjeljak da je sa Siemens Mobilityjem sklopio oko tri milijarde eura vrijedan ugovor o kupnji i održavanju vlakova koji će mu biti ptrebni za ulazak na njemačko tržište sredinom 2028. godine.

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U okviru sporazuma Italo će od Siemens Mobilityja kupiti 26 brzih vlakova, uz opciju nabave još 14. Vlakovi će biti izgrađeni u Siemensovom pogonu u njemačkom Krefeldu.

Sporazum obuhvaća i 30-godišnji ugovor o održavanju, koje će Siemens provoditi na depou u Dortmundu.

Krajem travnja Italo Holding najavio je da će u Njemačku uložiti ukupno 3,6 milijarde eura kako bi postao prvi privatni konkurent Deutsche Bahnu na glavnim međugradskim željezničkim koridorima.

Program ulaganja pokriva 30 godina održavanja, obuku radnika i potrošnju na željezničke postaje i IT sustave kako bi se osigurali uvjeti za pokretanje poslovanja, prema izvješću talijanskog poslovnog lista Il Sole 24 Ore.

Uprava Italoa očekuje da će u Njemačkoj otvoriti oko 2.500 radnih mjesta, kada se uzme u obzir i opskrbni lanac.

S poslovanjem u Njemačkoj talijanska kompanija namjerava započeti sredinom 2028. godine, uz 50 dnevnih linija koje će povezivati 18 gradova na dvama glavnim njemačkim željezničkim koridorima.

Na liniji München-Frankfurt-Köln-Dortmund Italo namjerava prometovati svakih sat vremena, a na liniji München-Berlin-Hamburg svaka dva sata, izvijestila je u lipnju njemačka novinska agencija Dpa, uz napomenu da su obje rute vrlo profitabilne jer povezuju ključna prometna čvorišta.

Prepreke ulasku talijanskog prijevoznika na njemačko tržište uklonila je lipanjska odluka njemačkog saveznog regulatora za mreže.

Prema toj odluci podružnica Deutsche Bahna za željezničku infrastrukturu DB InfraGO ubuduće mora konkurenciji prepustiti između 25 i 40 posto kapaciteta na ključnim prometnim međugradskim linijama.

Taj će potez donijeti korist putnicima jer bi po očekivanjima Savezne agencije za mreže žešća konkurencija u željezničkim uslugama na duge relacije trebala rezultirati nižim cijenama karata.

Savezni regulator podržao je tako ulazak privatne konkurencije u sektor željezničkog prijevoza putnika, ali mediji upozoravaju na otvoreno pitanje financiranja manje profitabilnih ruta i pristupa infrastrukturi postaja.