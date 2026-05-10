Teheran odgovorio na mirovni prijedlog Washingtona

Iranski odgovor na američki prijedlog teksta poslan je Pakistanu, koji djeluje kao posrednik u sukobu, izvještava državna novinska agencija IRNA.
IRNA navodi da se odgovor Teherana fokusirao na „okončanje rata i pomorsku sigurnost” u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu. Pakistanski dužnosnici potvrdili su da su zaprimili iranski odgovor, javlja Al Jazeera.
Ovo dolazi samo tjedan dana prije nego što bi Trump trebao posjetiti Kinu, jednog od najvećih uvoznika iranske nafte, koja tamo ima i strateške interese.
Amerikanci tvrde da se situacija može riješiti telefonskim razgovorom, pa još nije poznato hoće li biti još jedna runda pregovora. Ulozi su vrlo visoki: Pakistan također gospodarski pati. Cijene goriva su izuzetno visoke, što se prelijeva i na cijene potrošačkih proizvoda.
Pakistan ima dobre odnose s Iranom, ali i povoljan položaj u odnosima s Trumpovom administracijom.
Zbog toga postoji mogućnost određenog pomaka. Sljedećih nekoliko dana bit će ključno i ovisit će o tome koliko će SAD pozitivno odgovoriti na iranski prijedlog.
Iranski odgovor na američki prijedlog nije „da ili ne odgovor”, nego objašnjenje i pojašnjenje iranskih stavova o američkom tekstu, rekao je Abbas Aslani, viši istraživač Centra za strateške studije Bliskog istoka za Al Jazeeru.
Nuklearno pitanje ostaje najteža točka između dviju strana, iako je Iran pokazao veću fleksibilnost, rekao je Aslani. „Mislim da je Teheran otvoren za transparentnost i inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju”, rekao je.
„Ako uspiju postići neku vrstu mirovnog sporazuma u početnoj fazi, to bi moglo stvoriti pozitivnu atmosferu i donekle pridonijeti izgradnji povjerenja.
Ali ako SAD nastavi inzistirati na zahtjevima poput izvoza iranskog visoko obogaćenog uranija u SAD ili dugotrajne obustave obogaćivanja uranija, mislim da bi to moglo onemogućiti bilo kakav sporazum.”
