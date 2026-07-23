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LETJET ĆE 19 SATI

Tisuće ljudi prati let ovog aviona u realnom vremenu. Evo zašto

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N1 BiH
|
23. srp. 2026. 19:29
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flight radar
Screenshot Flightradar24

Prvi Airbus A350-1000ULR namijenjen australskoj aviokompaniji Qantas poletio je na svoje prvo putovanje prema Australiji, privukavši pozornost tisuća ljudi koji prate njegov let.

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Tisuće ljudi prate let zrakoplova Airbus A350-1000ULR, posebno izrađenog za australsku aviokompaniju Qantas u sklopu projekta Sunrise, čiji je cilj uspostava izravnih letova između Sydneya i Londona te Sydneya i New Yorka, bez međuslijetanja.

Projekt Sunrise prvi je put predstavljen 2017. godine, a ovoga tjedna Qantas je u Airbusovu proizvodnom pogonu u Toulouseu predstavio svoj prvi zrakoplov ultradugog dometa. Tom je prilikom najavljeno da će izravna linija između Sydneya i Londona biti uspostavljena u listopadu 2027. godine, piše CNN.

Zrakoplov je u četvrtak krenuo na svoje prvo putovanje iz Toulousea prema Melbourneu u Australiji. Iz Francuske je poletio u 7:33 po lokalnom vremenu, a let bi trebao trajati 19 sati. Slijetanje u Melbourne očekuje se u petak oko 10:30 sati.

Očekuje se da će Airbus A350-1000ULR imati najveći dolet među putničkim zrakoplovima dosad. Prema podacima platforme Flightradar24, ovaj je let ubrzo postao najpraćeniji, a u jednom ga je trenutku pratilo više od 10.000 ljudi.

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Teme
airbus a350-1000ulr najpraćeniji let projekt sunrise

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