'Dosadno mi je'
Britanski pilot se usred leta našalio na neobičan način, njegova poruka postala je hit
Uobičajeni probni let jednog lakog zrakoplova privukao je pozornost nakon što je pilot svojom putanjom leta na aplikaciji za praćenje ispisao poruku "Dosadno mi je".
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Pilot lakog zrakoplova tijekom dvosatnog probnog leta ispisao je poruku "Dosadno mi je", a njegova neobična putanja leta bila je vidljiva na internetskoj aplikaciji za praćenje letova.
Zrakoplov tvrtke Ravenair poletio je iz Liverpoola u subotu u 11:30 po lokalnom vremenu, a zatim je letio iznad poluotoka Wirral, Cheshirea i sjevernog Walesa, pokazuju podaci aplikacije Flightradar24, piše BBC.
Iz zrakoplovne kompanije priopćili su da je instruktor letenja u dvadesetim godinama upravljao zrakoplovom Piper Tomahawk na probnom letu nakon zamjene jednog dijela na letjelici. Zrakoplov se u 13:30 vratio i sigurno sletio na Merseyside.
Pilot writes 'I'm bored' in sky during flight https://t.co/eRx5uGmjTT— BBC News (UK) (@BBCNews) July 13, 2026
Voditelj operacija Wayne Barrett rekao je: "Mislim da je pilotu doslovno bilo malo dosadno jer je to bio samo probni let. Imajte na umu da je letenje bilo prilično vješto."
Dodao je: "Mislim da je dio bio cilindar koji je trebalo zamijeniti. "Dakle, kada se to dogodi, odvedemo avion na probni let kako bismo bili sigurni da je sve u redu, što je i bilo.
"Bilo mu je malo dosadno, ali vjerojatno se na kraju morao jako koncentrirati da bi sricao riječi, tako da je vjerojatno bio sve samo ne to. Nije u nevolji, ali smo dobili puno pažnje zbog toga.
"Avion je sada sigurno vraćen u hangar, a pilot ima slobodan dan", kazao je Barrett.
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