Green Party

Tko je Hannah Spencer, bivša vodoinstalaterka koja je postala članica britanskog Parlamenta?

author
N1 Info
|
27. velj. 2026. 22:41
Newly elected Gorton and Denton MP Hannah Spencer of the Britain's Green Party attends a press conference after winning the by-election in the northwest constituency, in Manchester, Britain, February 27, 2026
REUTERS/Phil Noble

Od vodoinstalaterke do zastupnice – Hannah Spencer stiže u britanski Donji dom kao prva kandidatkinja Zelenih koja je osvojila mandat na dopunskim izborima za Westminster.

Tridesetčetverogodišnjakinja Hannah Spencer pobjedu u izbornoj jedinici Gorton i Denton u Velikom Manchesteru obilježila je isprikom svojim klijentima, rekavši: „Mislim da ću morati otkazati poslove koje ste rezervirali jer idem u Parlament, piše BBC.

A kad tamo stignem, napravit ću mjesta za sve koji rade poslove poput mojega – napokon ćemo dobiti mjesto za stolom.”

Spencer je počela raditi kao vodoinstalaterka nakon što je s 16 godina napustila školovanje, a 2026. započela je s ambicijom „nova godina, novi zanat”.

Objasnila je da se vratila na fakultet kako bi započela redoviti tečaj žbukanja, no već nakon nekoliko tjedana kombinirala je školovanje – putujući automobilom na nastavu u Stoke – s predizbornom kampanjom u Gortonu i Dentonu.

Na LinkedInu je objavila kako se posljednjih godina „postupno sama učila i radila pomalo” žbukanje, ali da je upisala intenzivni tečaj kako bi mogla „pokrivati više dijelova projekta”.

Dodala je: „Osim toga, jednostavno volim isprobavati nešto novo i ne stati dok to ne savladam.”

Iako je u pobjedničkom govoru istaknula da „nije odrasla želeći postati političarka”, Donji dom neće joj biti prvo političko iskustvo. Trenutačno predvodi Zelene u Gradskom vijeću Trafforda, gdje od svibnja 2023. predstavlja četvrt Hale.

Spencer je također bila kandidatkinja Zelenih na izborima za gradonačelnika Velikog Manchestera 2024. godine. Sada će postati peta zastupnica Zelenih u parlamentu, uz Siân Berry, Adriana Ramsaya, Carlu Denyer i Ellie Chowns.

Prilikom predstavljanja kao kandidatkinje na dopunskim izborima, stranka je istaknula da je Spencer rođena u Boltonu te da „cijeli život živi u Velikom Manchesteru”.

Spencer, koju opisuju kao izravnu i autentičnu, jednom je napisala da joj je „drago” što se odselila iz Gortona i Dentona. Tijekom kampanje medijsku je pozornost privukla njezina objava na forumu Mumsnet iz 2021., u kojoj je navela da je Levenshulme „uvelike narušen” „(navodnim) praonicama novca u obliku fast food lokala” te da neovisne tvrtke „ne mogu doći do izražaja”.

Zeleni su odgovorili da objava pokazuje Spencerinu „privrženost” tom području i njezino „razočaranje” što se neovisne tvrtke potiskuju. Spencer se također opisuje kao maratonka i „cimerica četiriju udomljenih hrtova”, a psi su viđeni kako s njom sudjeluju u kampanji u izbornoj jedinici.

Teme
Britanski parlament Hannah Spencer Veliki Manchester Vodoinstalaterka Zeleni

