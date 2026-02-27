Tko je Hannah Spencer, bivša vodoinstalaterka koja je postala članica britanskog Parlamenta?

Od vodoinstalaterke do zastupnice – Hannah Spencer stiže u britanski Donji dom kao prva kandidatkinja Zelenih koja je osvojila mandat na dopunskim izborima za Westminster.
Tridesetčetverogodišnjakinja Hannah Spencer pobjedu u izbornoj jedinici Gorton i Denton u Velikom Manchesteru obilježila je isprikom svojim klijentima, rekavši: „Mislim da ću morati otkazati poslove koje ste rezervirali jer idem u Parlament, piše BBC.
A kad tamo stignem, napravit ću mjesta za sve koji rade poslove poput mojega – napokon ćemo dobiti mjesto za stolom.”
Spencer je počela raditi kao vodoinstalaterka nakon što je s 16 godina napustila školovanje, a 2026. započela je s ambicijom „nova godina, novi zanat”.
Objasnila je da se vratila na fakultet kako bi započela redoviti tečaj žbukanja, no već nakon nekoliko tjedana kombinirala je školovanje – putujući automobilom na nastavu u Stoke – s predizbornom kampanjom u Gortonu i Dentonu.
Na LinkedInu je objavila kako se posljednjih godina „postupno sama učila i radila pomalo” žbukanje, ali da je upisala intenzivni tečaj kako bi mogla „pokrivati više dijelova projekta”.
Dodala je: „Osim toga, jednostavno volim isprobavati nešto novo i ne stati dok to ne savladam.”
Iako je u pobjedničkom govoru istaknula da „nije odrasla želeći postati političarka”, Donji dom neće joj biti prvo političko iskustvo. Trenutačno predvodi Zelene u Gradskom vijeću Trafforda, gdje od svibnja 2023. predstavlja četvrt Hale.
Spencer je također bila kandidatkinja Zelenih na izborima za gradonačelnika Velikog Manchestera 2024. godine. Sada će postati peta zastupnica Zelenih u parlamentu, uz Siân Berry, Adriana Ramsaya, Carlu Denyer i Ellie Chowns.
Prilikom predstavljanja kao kandidatkinje na dopunskim izborima, stranka je istaknula da je Spencer rođena u Boltonu te da „cijeli život živi u Velikom Manchesteru”.
Spencer, koju opisuju kao izravnu i autentičnu, jednom je napisala da joj je „drago” što se odselila iz Gortona i Dentona. Tijekom kampanje medijsku je pozornost privukla njezina objava na forumu Mumsnet iz 2021., u kojoj je navela da je Levenshulme „uvelike narušen” „(navodnim) praonicama novca u obliku fast food lokala” te da neovisne tvrtke „ne mogu doći do izražaja”.
Zeleni su odgovorili da objava pokazuje Spencerinu „privrženost” tom području i njezino „razočaranje” što se neovisne tvrtke potiskuju. Spencer se također opisuje kao maratonka i „cimerica četiriju udomljenih hrtova”, a psi su viđeni kako s njom sudjeluju u kampanji u izbornoj jedinici.
