Tko je Hannah Spencer, bivša vodoinstalaterka koja je postala članica britanskog Parlamenta?

Spencer, koju opisuju kao izravnu i autentičnu, jednom je napisala da joj je „drago” što se odselila iz Gortona i Dentona. Tijekom kampanje medijsku je pozornost privukla njezina objava na forumu Mumsnet iz 2021., u kojoj je navela da je Levenshulme „uvelike narušen” „(navodnim) praonicama novca u obliku fast food lokala” te da neovisne tvrtke „ne mogu doći do izražaja”.