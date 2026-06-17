Trump: Ako mi se ne svidi konačni sporazum, vratit ćemo se bombardiranju

Kent Nishimura / AFP

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da dogovor postignut s Iranom još nije konačan te upozorio da bi Sjedinjene Države mogle ponovno pokrenuti vojne napade ako ne bude zadovoljan konačnim sporazumom.

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"Ako mi se ne bude svidio konačni sporazum, vratit ćemo se bombardiranju“, rekao je Trump na summitu skupine G7 u Francuskoj, prenosi BBC.

Njegova izjava dolazi uoči sastanka američkih i iranskih predstavnika koji bi se u petak trebao održati u Švicarskoj, gdje se očekuje potpisivanje sporazuma.

Prema nacrtu sporazuma do kojeg je došao CNN, dokument predviđa prekid vatre, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca za pomorski promet, određene financijske olakšice za Iran te potvrdu Teherana da neće razvijati nuklearno oružje.

Kako će se sporazum provesti?

Lideri zemalja G7 na summitu su podržali okvirni sporazum, nazvavši ga povijesnom prilikom za sprječavanje iranskog razvoja nuklearnog oružja i smanjenje sigurnosnih prijetnji povezanih s iranskim regionalnim i balističkim aktivnostima.

Iako je Trump sporazum predstavio kao značajan diplomatski iskorak, zasad nije iznio detalje o načinu njegove provedbe, piše N1 Srbija.