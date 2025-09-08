Oglas

Čuli su se i pucnjevi

Tragedija u Norveškoj: Četiri mlade žene poginule u požaru kuće

N1 Info
08. ruj. 2025. 19:00
Požar
Ilustracija / Unsplash

Četiri žene pronađene su mrtve u ponedjeljak ujutro u Norveškoj nakon što je u njihovoj kući izbio požar, izvijestila je televizija NRK, a prenosi Anadolu.

Incident se dogodio u Hamaru, gradu u norveškoj županiji Innlandet, piše Fenix magazin.

Vlasti su objavile da kuća u kojoj je izbio požar pripada jednoj od mladih žrtava u dobi od oko 18-19 godina.

Policija je izjavila da je primila nekoliko prijava od susjeda koji su čuli pucnjeve tijekom požara, dodajući da takvi zvukovi nisu neuobičajeni i da će se istražiti kako bi se utvrdio njihov uzrok.

Točan uzrok požara još uvijek nije poznat dok je istraga u tijeku.

"Ovo je duboko tragično i ostavlja na mene snažan dojam da su četiri mlade žene izgubile živote u požaru. Moje misli su s najbližom rodbinom i prijateljima", rekao je premijer Jonas Gahr Store, kako ga je citirala Norveška novinska agencija.

norveška požar pucnjevi

