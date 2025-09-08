Tragedija u Norveškoj: Četiri mlade žene poginule u požaru kuće

Četiri žene pronađene su mrtve u ponedjeljak ujutro u Norveškoj nakon što je u njihovoj kući izbio požar, izvijestila je televizija NRK, a prenosi Anadolu.
Oglas
Incident se dogodio u Hamaru, gradu u norveškoj županiji Innlandet, piše Fenix magazin.
Vlasti su objavile da kuća u kojoj je izbio požar pripada jednoj od mladih žrtava u dobi od oko 18-19 godina.
Policija je izjavila da je primila nekoliko prijava od susjeda koji su čuli pucnjeve tijekom požara, dodajući da takvi zvukovi nisu neuobičajeni i da će se istražiti kako bi se utvrdio njihov uzrok.
Točan uzrok požara još uvijek nije poznat dok je istraga u tijeku.
"Ovo je duboko tragično i ostavlja na mene snažan dojam da su četiri mlade žene izgubile živote u požaru. Moje misli su s najbližom rodbinom i prijateljima", rekao je premijer Jonas Gahr Store, kako ga je citirala Norveška novinska agencija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas