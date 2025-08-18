Tragedija u Rusiji: Poginulo 20 radnika, preko 130 ozlijeđenih

Pixabay

U prošlotjednoj eksploziji u tvornici u regiji Rjazanj u Rusiji život je izgubilo najmanje 20 osoba, dok je još 134 ozlijeđeno, priopćile su lokalne hitne službe. Tragedija se dogodila u radionici tvornice jugoistočno od Moskve, a prema prvim informacijama incident je izazvao požar.

Guverner regije Rjazanj, Pavel Malkov, potvrdio je da je eksploziji prethodio požar koji je buknuo unutar tvorničke radionice. Ipak, i dalje nije poznato što je točno uzrokovalo požar, niti kakva se proizvodnja odvijala u samoj tvornici.

Lokalne hitne službe izvijestile su da je među ozlijeđenima 31 pacijent hospitaliziran u bolnicama u Rjazanju i Moskvi, dok se 103 osobe liječe ambulantno.

Službeni ruski izvori zasad nisu objavili dodatne informacije o uzrocima nesreće, niti o vrsti proizvodnje koja se u tvornici odvijala. Mediji nagađaju, ali potvrda još nema, dok istraga o uzroku eksplozije traje.

Ovo je jedna od najsmrtonosnijih industrijskih nesreća u Rusiji posljednjih godina, a vlasti su najavile da će u narednim danima biti poznato više detalja.