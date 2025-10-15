„nevjerojatno nepoštovanje”
Trump zaprijetio europskoj državi: "Vrlo sam nezadovoljan"
Američki predsjednik napao „nevjerojatno nepoštovanje” Madrida zbog neispunjavanja NATO-ovog cilja ulaganja u obranu.
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je zaprijetio uvođenjem carina Španjolskoj zbog njezine slabe potrošnje na obranu, nazvavši odbijanje Madrida da ispuni NATO-ov cilj „nevjerojatno nepoštovanim”, piše POLITICO.
„Vrlo sam nezadovoljan Španjolskom. Oni su jedina zemlja koja nije povećala svoj broj na 5 posto. Svaka druga zemlja u NATO-u povećala je na 5 posto”, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. „Mislim da je ono što je Španjolska učinila vrlo loša stvar za NATO.”
Dodao je da „razmišlja o tome da ih [Španjolsku] kazni carinama zbog onoga što su učinili”, u dosad najžešćim izjavama na tu temu.
Tijekom posljednjih dana, tjedana i mjeseci, Trump je više puta napao Madrid zbog niskih izdvajanja za obranu, usred nastojanja Washingtona da europske zemlje učini manje ovisnima o američkoj vojnoj moći.
Španjolski premijer Pedro Sánchez dodatno je razljutio europske partnere – osobito one na granici s Rusijom i Ukrajinom – kada je ranije ove godine izjavio da Moskva ne predstavlja neposrednu sigurnosnu prijetnju njegovoj zemlji.
Na tu temu, Trump je sugerirao da Španjolska ima prirodne sigurnosne prednosti zbog svog geografskog položaja na jugu Europe, rekavši da zemlja „dobiva zaštitu” jednostavno „zbog toga gdje se nalazi”.
Prošlog tjedna, Trump je Španjolsku nazvao „zaostalom” i sugerirao da bi zemlja mogla biti izbačena iz NATO-a — što je tehnički nemoguće jer u Savezu ne postoji mehanizam za isključenje članice.
„Možda biste ih, iskreno, trebali izbaciti iz NATO-a,” rekao je Trump predsjedniku Finske Alexanderu Stubbu. „Mislim da biste vi ljudi trebali početi razgovarati sa Španjolskom.”
Na NATO-ovom summitu u Haagu u lipnju, saveznici su pokušali umiriti Trumpa postavljanjem novog cilja izdvajanja za obranu od 5 posto BDP-a — 3,5 posto za temeljne vojne izdatke i 1,5 posto za područja povezana s obranom, poput vojne mobilnosti.
No Sánchez je zatražio izuzeće, tvrdeći da Madrid ne mora trošiti toliko novca kako bi ispunio NATO-ove obveze. Tada je Trump zaprijetio da će Španjolska zbog toga plaćati „dvostruko više” carina.
Madrid trenutno ima najnižu vojnu potrošnju od svih članica NATO-a, izdvajajući samo 1,3 posto svog BDP-a za obranu u 2024. godini. Međutim, suprotno Trumpovim tvrdnjama, samo nekoliko članica NATO-a, poput Poljske, trenutačno doista troši 5 posto BDP-a na obranu. Prema savezničkom dogovoru, države imaju rok do 2035. da postignu taj cilj.
„Mislim da je to nevjerojatno nepoštovanje”, dodao je Trump. „I mislim da bi za to trebali biti kažnjeni. Da, mislim.”
Sánchez je u travnju obećao povećati izdvajanja Španjolske za obranu na 2 posto BDP-a do kraja 2025., kako bi ispunio raniji NATO-ov cilj pod pritiskom Bruxellesa i Washingtona — no to je i dalje daleko ispod Trumpovog novog zahtjeva od 5 posto.
Još od svog prvog mandata, američki predsjednik izražava bijes prema članicama NATO-a za koje smatra da premalo troše na obranu, te traži da povećaju svoja vojna ulaganja.
Trump je to pitanje čak spomenuo i na ceremoniji potpisivanja primirja u Gazi, u egipatskom Sharm el-Sheikhu, u ponedjeljak. Obraćajući se svjetskim čelnicima, Trump je upitao rade li čelnici NATO-a „na Sánchezu, s obzirom na BDP.”
No u utorak, u intervjuu za španjolsku radijsku mrežu Cadena SER, Sánchez je branio španjolsku politiku obrambene potrošnje.
„Posvećeni smo obrani, sigurnosti NATO-a, ali jednako tako i obrani našeg socijalnog sustava,” rekao je, dodajući da Španjolska već čini „više nego dovoljno” izdvajajući dva posto BDP-a za vojne izdatke.
Sánchez je priznao da Washington i Madrid nemaju isto stajalište o tom pitanju, ali je naglasio da su njegovi odnosi s Trumpom „savršeno korektni.”
„Bez obzira na očite razlike koje možda imamo u mnogim politikama, vjerujem da su odnosi između Sjedinjenih Država i Španjolske vrlo pozitivni i vrlo duboki,” rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare