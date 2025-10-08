Španjolski zastupnici izglasali embargo na izvoz oružja u Izrael

Španjolski zastupnici u srijedu su izglasali zakon koji uvodi embargo na izvoz oružja u Izrael, što je mjera koju dugo zagovara socijalistički premijer Pedro Sanchez kako bi se „zaustavio genocid” u Gazi.
Za odluku je glasalo 178 zastupnika, a usprotivilo joj se njih 169. Manjinska vlada socijalističkog premijera tako je konačno dobila podršku četiri zastupnika krajnje lijeve stranke Podemos koja nije otkrila kako će glasati do srijede ujutro.
„Ova vlada predložila je embargo protiv vlade Benjamina Netanyahua kako bi se zaustavio genocid u Gazi, a vi ste glasali protiv”, rekao je Pedro Sanchez u srijedu Albertu Nunezu Feijoou, čelniku Nardone stranke (PP) desnog centra koja se usprotivila novom zakonu.
Španjolski embargo u praksi je na snazi još od listopada 2023., no socijalistička vlada htjela je „zakonski konsolidirati” tu odluku. Sanchez ju je najavio 8. rujna, nakon čega je izraelska vlada žestoko reagirala, no Izrael je povukao svog veleposlanika iz Španjolske još 2024., nakon što je Madrid priznao Palestinu.
„Odgovor Izraela na grozne napade koje je teroristička skupina Hamas izvela 7. listopada 2023. pretvorio se u neselektivne napade na palestinsko stanovništvo koje većina stručnjaka smatra genocidom”, stoji u preambuli usvojenog zakona.
Mjerom se zabranjuje sav izvoz obrambene opreme, proizvoda ili tehnologija u Izrael, kao i njihov uvoz u Španjolsku. Zabranjuje se i transport zrakoplovnog goriva za vojne svrhe te oglašavanje proizvoda "koji potječu iz ilegalnih naselja u Gazi i na Zapadnoj obali", prenosi France Presse.
