Trump je također zatražio da se Whiteu pridruži šest sadašnjih ili bivših UFC-ovih prvaka, među kojima su dvojica boraca iz ruske regije Dagestana, Islam Mahačev i Habib Nurmagomedov, Amerikanci Justin Gaethje, Daniel Cormier i "Kayla Harris", pri čemu je vjerojatno mislio na Kaylu Harrison te Amanda Nunes, rođena Brazilka koja je prošle godine dobila američko državljanstvo, istaknuli su iz Reutersa.