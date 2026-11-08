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Trump ima neobičan plan za Bijelu kuću: Želi borce UFC-a, a otkrio i tko bi im bio šef
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da želi da izvršni direktor borilačke organizacije UFC-a Dana White preuzme dužnost glasnogovornika Bijele kuće te da sa sobom dovede nekoliko boraca kao pomoćnike.
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White "je nasilni borac i ratnik", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
Trump je također zatražio da se Whiteu pridruži šest sadašnjih ili bivših UFC-ovih prvaka, među kojima su dvojica boraca iz ruske regije Dagestana, Islam Mahačev i Habib Nurmagomedov, Amerikanci Justin Gaethje, Daniel Cormier i "Kayla Harris", pri čemu je vjerojatno mislio na Kaylu Harrison te Amanda Nunes, rođena Brazilka koja je prošle godine dobila američko državljanstvo, istaknuli su iz Reutersa.
Govoreći na konferenciji za novinare u subotu u Londonu, nakon boksačkog događaja, White je rekao da će se u ponedjeljak sastati s Trumpom u Bijeloj kući.
Dužnost glasnogovornika Bijele kuće upražnjena je otkako je Katie Zacharia prošlog mjeseca napustila tu funkciju nakon manje od tjedan dana. Zacharia je naslijedila Karoline Leavitt, koja je dužnost napustila krajem kolovoza.
White i Trump počeli su surađivati početkom 2000-ih, kada je Trumpov kasino Taj Mahal bio domaćin nekoliko UFC-ovih događaja. Međutim, postali su bliskiji saveznici nakon što je čelnik UFC-a javno podržao Trumpovu predsjedničku kampanju 2016. godine, podsjetili su iz Reutersa.
Trump je posljednjih godina prisustvovao nekoliko UFC-ovih događaja, a u lipnju je Bijela kuća ugostila večer UFC-ovih borbi u sklopu proslave 250. obljetnice američke neovisnosti.
Ured za odnose s javnošću Bijele kuće već ima bivšeg glasnogovornika UFC-a, direktora komunikacija Bijele kuće Stevena Cheunga, koji je za Whiteovu organizaciju radio od 2013. do 2016. godine.
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