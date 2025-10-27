Kako piše Newsweek, 22. amandman, koji je postao dio američkog ustava još 1951. godine, navodi: „Nijedna osoba ne može biti izabrana na dužnost predsjednika više od dva puta, a nijedna osoba koja je obnašala dužnost predsjednika, ili djelovala kao predsjednik, više od dvije godine mandata na koji je neka druga osoba bila izabrana, ne može biti izabrana za predsjednika više od jednom.“