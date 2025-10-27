Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak rekao da isključuje mogućnost kandidature za potpredsjednika na izborima 2028., što je pristup koji su neki od njegovih pristaša predložili kako bi se republikanskom predsjedniku zaobilazno omogućio novi predsjednički mandat.
"Smio bih to učiniti"
"Smio bih to učiniti", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One.
No, dodao je: "Ne bih to učinio. Mislim da je suviše domišljato. Da, isključio bih to jer je previše domišljato. Mislim da se ljudima ne bi svidjelo. Domišljato je. Ne, ne bi bilo ispravno".
Nitko ne može treći put biti izabran za američkog predsjednika, prema 22. amandmanu američkog ustava.
Neki su predložili da bi se to moglo zaobići kada bi se Trump kandidirao za potpredsjednika, a drugi kandidat za predsjednika koji bi potom podnio ostavku što bi Trumpu omogućilo da ponovo postane predsjednik.
Kritičari osporavaju zakonitost takvog manevra.
Zašto je to bitno?
Kako piše Newsweek, 22. amandman, koji je postao dio američkog ustava još 1951. godine, navodi: „Nijedna osoba ne može biti izabrana na dužnost predsjednika više od dva puta, a nijedna osoba koja je obnašala dužnost predsjednika, ili djelovala kao predsjednik, više od dvije godine mandata na koji je neka druga osoba bila izabrana, ne može biti izabrana za predsjednika više od jednom.“
12. amandman također propisuje da „nijedna osoba koja po Ustavu nije podobna za dužnost predsjednika ne može biti podobna ni za dužnost potpredsjednika Sjedinjenih Država.“
Trump bi, dakle, mogao zadržati vlast i treći mandat samo ako bi uspio uvjeriti Kongres da izmijeni Ustav. Takav bi potez zahtijevao dvotrećinsku većinu u Zastupničkom domu i Senatu – politički vrlo težak zadatak. U svakom slučaju, izmjena bi potom morala biti ratificirana u tri četvrtine saveznih država.
Što treba znati
Prošlog je tjedna bivši Trumpov pomoćnik Steve Bannon izjavio da „postoji plan“ da se Trump ponovno vrati u Bijelu kuću nakon sljedećih predsjedničkih izbora.
„On će imati treći mandat. Trump će biti predsjednik 2028., i ljudi se na to trebaju naviknuti“, rekao je Bannon za The Economist.
Upitan o prepreki 22. amandmana, Bannon je nagovijestio da postoje „mnoge različite alternative“ kako bi Trump ostao predsjednik.
"Trump 2028."
Sam Trump je više puta spominjao mogućnost trećeg mandata. Nedavno je na svojoj platformi Truth Social objavio AI-generirani video koji ismijava demokrate zabrinute zbog pokušaja ukidanja ograničenja predsjedničkih mandata. Video, objavljen 19. listopada, prikazuje lažnu naslovnicu Time magazina s natpisima poput „Trump 2028“, „Trump 2032“ i završnim „Trump 4EVA“ (Trump zauvijek).
Video je objavljen dan nakon što je sedam milijuna ljudi sudjelovalo u prosvjedima „No Kings“ („Bez kraljeva“) diljem SAD-a, izražavajući protivljenje njegovom predsjedništvu.
Još u travnju, službena Trumpova trgovina počela je prodavati kape i majice s natpisom „Trump 2028“. Ispod glavnog slogana, crvene majice s MAGA motivom imaju dodatnu poruku u zagradama: „Rewrite the Rules“ („Prepiši pravila“).
