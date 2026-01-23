Trump izazvao gnjev Britanaca: "Pravi li se da ne zna ili ga jednostavno nije briga?

Nakon štete koju je američki predsjednik Donald Trump nanio u Davosu - i nemojmo se zavaravati, bila je značajna, s dodatno narušenim odnosima - uspio ju je dodatno pojačati izjavama koje su čin nepoštovanja, a ujedno su i neistinite.
Sugestija da su koalicijske snage koje su se borile uz Amerikance u Afganistanu "ostajale malo po strani, malo dalje od prve crte bojišnice" odjeknut će daleko šire od rasprava o geopolitičkom preslagivanju.
"Ponekad je teško znati je li Trump neupućen ili ga jednostavno nije briga. Vjerojatno je riječ o oboje, možda uz dodatak namjerne provokacije - što je lakše nekome tko se čini nesposobnim za empatiju", piše u komentaru novinar Sky Newsa Mark Stone.
Njegove će riječi biti udarac u trbuh obiteljima 1160 koalicijskih vojnika koji nisu bili Amerikanci, a koji su poginuli u Afganistanu.
"Afganistan je bio američki rat"
Bit će to udarac i za tisuće drugih koji su u tom ratu ranjeni, mnogi od njih ostali bez udova.
I bit će to udarac za vojnike brojnih država koji su stali uz američke vojnike na prvim linijama bojišnice i kojima neće proći nijedan dan, a da ne pomisle na svoja iskustva iz tog rata.
"Afganistan je bio američki rat. Američki prijatelji odazvali su se pozivu na pomoć nakon 11. rujna. Više od dva desetljeća američki saveznici nastavili su pružati tu potporu u sve bezizglednijem sukobu. Danci su u Afganistanu izgubili više vojnika po glavi stanovnika nego ijedna druga članica NATO-a", navodi Stone.
Bitke u mjestima poput Sangina, Muse Qale, Babajija i Nad Alija urezane su u sjećanja onih koji su ondje bili, kao i obitelji onih koji se nisu vratili.
Britanci se sjećaju onoga što je postalo očajno tužna rutina - lijesovi prekriveni zastavom Ujedinjenog Kraljevstva prolazili su kroz gradić Wootton Bassett u Wiltshireu dok su poginuli vraćani kućama svojim najmilijima.
"U Afganistanu su poginula 457 pripadnika britanskih oružanih snaga, a Donald Trump pet je puta izbjegao regrutaciju za rat u Vijetnamu. Prema pisanju New York Timesa, njegov je poziv na služenje vojske četiri puta odgođen kako bi mogao nastaviti studij, a jednom zbog dijagnoze koštanih izraslina na petama - neuobičajenog rasta kostiju", zaključio je Stone.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
