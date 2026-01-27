Trump na teren šalje „graničnog cara”. Tko je on?

Visoki američki dužnosnik zadužen za imigraciju trebao bi napustiti američki grad Minneapolis, što bi moglo označiti promjenu tona Bijele kuće nakon smrtonosnog pucanja u kojem je tijekom vikenda od strane saveznih agenata ubijen drugi američki državljanin.
Dok zapovjednik Granične ophodnje Gregory Bovino i dio imigracijskih agenata odlaze, tzv. „granični car” Tom Homan preuzet će vođenje operacija na terenu u tom gradu u Minnesoti, nakon što je u subotu ubijen Alex Pretti, što je dodatno podiglo napetosti.
Odluka predsjednika Donalda Trumpa mogla bi upućivati na interes administracije da ublaži agresivnije savezno djelovanje u okviru nacionalne kampanje suzbijanja ilegalne imigracije.
Unatoč toj najavi, internetsko praćenje imigracijskih racija pokazuje da se aktivnosti administracije i dalje nastavljaju, piše BBC.
Bovino je bio javno lice operacije kada je Pretti – promatrač koji je viđen kako snima agente – ušao u sukob koji je doveo do toga da je više puta upucan na ulici u Minneapolisu.
Zapovjednik granične kontrole dodatno je raspirio situaciju na terenu nakon pucnjave, tvrdeći da je Pretti namjeravao „masakrirati” savezne agente.
Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) priopćilo je da su agenti pucali u samoobrani nakon što se Pretti, za kojeg tvrde da je imao pištolj, u subotu opirao njihovim pokušajima da ga razoružaju.
Očevici, lokalni dužnosnici i obitelj žrtve osporili su tu verziju događaja, ističući da je Pretti u ruci imao mobitel, a ne oružje. Njegovi roditelji, u međuvremenu, optužili su administraciju za širenje „odvratnih laži” o onome što se dogodilo.
Prije pucnjave, Bovino je bio ključna figura u tvrdolinijaškom pristupu Trumpove administracije provedbi imigracijskih zakona u nekoliko gradova, bio je vrlo aktivan na društvenim mrežama te je redovito snimao racije i objavljivao promotivne videozapise o djelovanju svojih agenata.
Homan, koji će izravno odgovarati predsjedniku, zagovara Trumpovu agresivnu politiku provođenja imigracijskih zakona. No, ima i iskustva na toj poziciji – radio je na pitanjima imigracije i deportacija tijekom administracije demokratskog predsjednika Baracka Obame.
U Minneapolisu su u ponedjeljak napetosti i frustracije zbog prisutnosti saveznih dužnosnika ostale visoke, unatoč vijestima da Bovino i dio agenata odlaze.
„Mnogi ljudi trenutačno ne mogu raditi, ne mogu izlaziti iz svojih domova, boje se”, rekao je George Cordero, stanovnik St. Paula, sestrinskog grada Minneapolisa.
Pretti je bio drugi stanovnik Minneapolisa kojeg su od dolaska saveznih imigracijskih službenika u saveznu državu upucali i ubili ti agenti; Renee Nicole Good ubijena je 7. siječnja od strane agenta Imigracijske i carinske službe (ICE).
Neki medijski izvještaji u ponedjeljak sugerirali su da je Bovino razriješen dužnosti, no glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin to je opovrgnula, rekavši da je zapovjednik Granične ophodnje „ključni dio predsjednikova tima i veliki Amerikanac”.
Velik dio bijesa u gradu, kao i među političarima s obje strane političkog spektra, bio je usmjeren na Bovina i agente Granične ophodnje koji su, zajedno s agentima ICE-a, poslani u Minneapolis po Trumpovoj direktivi. Ukupno se u gradu nalazi više od 3.000 imigracijskih agenata.
Carol Engelheart, umirovljena medicinska sestra iz Minneapolisa, rekla je da je duboko emotivno pogođena događajima posljednjih dana.
„Moramo brinuti o ovoj zemlji, moramo brinuti o tome da nam ostane Ustav, i ako se ljudi organiziraju i dignu, možemo to ostvariti”, rekla je, kritizirajući imigracijske provedbene akcije u gradu.
Micayla Pretti, mlađa sestra Alexa Prettija, objavila je u ponedjeljak priopćenje, prenosi Associated Press, nazvavši svog brata „mojim herojem”.
„Kada ovo prestaje? Koliko još nevinih života mora biti izgubljeno prije nego što kažemo – dosta?” stoji u njezinoj izjavi.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u ponedjeljak da je predsjednikova „nada, želja i zahtjev da otpor i kaos” u Minneapolisu prestanu.
Republikanski senator Lindsey Graham, saveznik Donalda Trumpa, nazvao je Trumpovu odluku da pošalje Homana u Minneapolis „vrlo pametnim potezom”.
Također u ponedjeljak, Trump je razgovarao s guvernerom Minnesote Timom Walzom i gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyem – demokratskim čelnicima koji su se protivili imigracijskim akcijama i zahtijevali povlačenje agenata iz savezne države. Trump ih je posljednjih tjedana kritizirao.
I Trump i lokalni čelnici opisali su razgovore kao pozitivne te rekli da su raspravljali o mogućem putu naprijed – što je znak da obje strane traže način za okončanje sukoba oko Trumpove deportacijske politike.
Trump je rekao da su on i Walz „na sličnoj valnoj duljini” te da mu je cilj „svi i svaki kriminalac kojeg imaju u svom posjedu”.
„Predsjednik se složio razmotriti smanjenje broja saveznih agenata u Minnesoti i razgovarati s DHS-om o osiguravanju da Zavod za kriminalističku istragu Minnesote može provesti neovisnu istragu, kao što je to inače uobičajeno”, rekao je Walz nakon razgovora.
Osiguravanje neovisne istrage Prettijeve smrti središnji je fokus Walza. Neposredno nakon događaja, lokalne vlasti ishodile su sudski nalog za pristup mjestu zločina kako bi se sačuvali dokazi.
Lokalni dužnosnici osudili su saveznu istragu i rekli da im nije dopušten pristup mjestu zločina i dokazima nakon Prettijeve smrti.
Takva reakcija temelji se na iskustvu nakon pucnjave u kojoj je ubijena Good, kada su lokalne i državne vlasti tvrdile da su ih savezni imigracijski dužnosnici isključili iz istrage.
Republikanski senator iz Utaha John Curtis također je objavio izjavu u kojoj poziva na „transparentnu, neovisnu istragu pucnjave u Minnesoti”.
„Odgovorni – bez obzira na titulu – moraju snositi odgovornost”, rekao je.
Spomen-obilježja za Prettija – 37-godišnjeg medicinskog tehničara s odjela intenzivne skrbi – i prosvjedi protiv djelovanja ICE-a nastavili su se u ponedjeljak navečer, uključujući jedan organiziran ispred hotela u kojem je, navodno, boravio Bovino. Oko stotinu prosvjednika tamo se glasno okupilo i pozivalo zapovjednika Granične ophodnje da napusti grad.
U narednim danima planirana su nova bdjenja i prosvjedi.
U utorak je Frey rekao da planira sastanak s Homanom kako bi „razgovarali o sljedećim koracima”, što će biti prvi osobni susret saveznih i lokalnih dužnosnika otkako je najavljen Bovinin odlazak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare