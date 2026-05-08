Trump postavio osam "crvenih linija" Iranu, pa rat opisao kao "ekskurziju"

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa dostavila je Iranu novi okvirni prijedlog nuklearnog sporazuma koji uključuje osam ključnih „crvenih linija“, a zahtjevi Washingtona ocjenjuju se kao izuzetno teški za Teheran.
Prema pisanju Wall Street Journala, među glavnim uvjetima nalazi se službena potvrda Irana da ne razvija nuklearno oružje, potpuno demontiranje nuklearnih postrojenja u Fordowu, Natanzu i Isfahanu, kao i potpuna zabrana podzemnih nuklearnih aktivnosti.
Američki prijedlog uključuje i nenajavljene inspekcije nuklearnih objekata uz stroge kazne za eventualno kršenje sporazuma, kao i dvadesetogodišnji moratorij na obogaćivanje uranija. Washington također zahtijeva predaju svih postojećih zaliha obogaćenog uranija.
Jedna od važnih točaka odnosi se i na Hormuški tjesnac – Iran bi morao jamčiti nesmetan međunarodni pomorski promet, dok bi SAD zauzvrat postupno ublažavale pomorsku blokadu i dio sankcija.
Iako su američki dužnosnici priopćili da je operacija „Project Freedom“ u Hormuškom tjesnacu privremeno zaustavljena zbog napretka pregovora, pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi.
Dok njegova administracija vodi tvrde pregovore s Teheranom, Trump istodobno pokušava umanjiti značaj sukoba s Iranom.
Američki predsjednik objavio je na društvenoj mreži Truth Social grafikon u kojem uspoređuje trajanje velikih ratova u kojima su sudjelovale Sjedinjene Američke Države.
Prema grafikonu, najduži rat bio je onaj u Afganistanu s 543 tjedna, zatim rat u Iraku s 457 tjedana, Vijetnamski rat s 439, građanski rat u SAD-u s 209, Drugi svjetski rat sa 196 i Korejski rat sa 161 tjednom.
Za razliku od tih sukoba, Trump je rat s Iranom opisao kao „ekskurziju“ koja traje svega šest tjedana.
„Wow. Pogledajte ovaj grafikon“, napisao je Trump uz objavu.
Međutim, kritičari upozoravaju da američki predsjednik u to razdoblje nije uključio nastavak sukoba u Hormuškom tjesnacu, gdje se i dalje bilježe napadi na iranska plovila, kao ni iranske akcije protiv regionalnih protivnika, prije svega Ujedinjenih Arapskih Emirata.
