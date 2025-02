Trump najavio velik zaokret Rusije. Pitali ga i je li Putin diktator, pogledajte što je odgovorio

Podijeli :

REUTERS/Brian Snyder

Unatoč golemim razlikama u stajalištima, Donald Trump i Emmanuel Macron izjavili su u ponedjeljak da žele surađivati na okončanju rata u Ukrajini, na treću obljetnicu početka ruske invazije na tu zemlju.

Trump kaže da ne koristi riječ diktator olako

Predsjednik Donald Trump rekao je da ne koristi riječ diktator olako kada je novinar u ponedjeljak pitao hoće li tu etiketu koristiti za ruskog predsjednika Vladimira Putina, kao što je to učinio prošlog tjedna za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

“Ne koristim te riječi olako. Mislim da ćemo vidjeti kako će to sve završiti,” rekao je Trump. “Vidjet ćemo što će se dogoditi,” dodao je govoreći u Ovalnom uredu uz francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Trump: Moguć je posjet Zelenskog Bijeloj kući. Evo i kada

“A znate, govorite o Europi, i govorite o Ukrajini kao dijelu cijele te situacije, druga strana također ima puno podrške,” nastavio je Trump, javlja CNN.

Američki predsjednik je više puta odbio odgovoriti na pitanja o tome je li Putin diktator.

Trump kaže da je Putin otvoren za EU mirovne snage u Ukrajini

Predsjednik Donald Trump rekao je da bi Ukrajina “možda” mogla povratiti dio svoje zemlje koju je okupirala Rusija, ali je rekao da to nije “laka stvar za učiniti.”

“To nije laka stvar,” rekao je Trump novinarima koji su ga pitali može li Ukrajina vratiti teritorij koji je izgubila tijekom tri godine rata. “Kažem da, možda neki od njih,” rekao je u Ovalnom uredu, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron sjedio pored njega.

“Nadam se,” dodao je američki predsjednik, prije nego što je rekao “to će biti nešto o čemu ćemo razgovarati,” upućujući na Macrona.

U tri godine otkako je Rusija započela svoju punu invaziju, Ukrajina je izgubila kontrolu nad oko 11% svog teritorija, prema analizi podataka Instituta za proučavanje rata, američkog monitora sukoba.

FOTO / Trump i Macron se sastali u Bijeloj kući, poznato o čemu su razgovarali

Trump je također rekao da će ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatiti europske vojnike kao mirovne snage u Ukrajini.

“Da, on će to prihvatiti. Pitao sam ga to pitanje,” rekao je Trump u Ovalnom uredu.

Dodao je da će vojnici otići u Ukrajinu kako bi osigurali da “sve bude ispravno provedeno.”

“Vojnici mogu otići u Ukrajinu kao mirovnjaci, pa kad se dogovor postigne, mogu pratiti da se sve ispravno provede. Mislim da to neće biti problem,” rekao je Trump.

