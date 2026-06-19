Mirko Dautović: Izrael je usamljen. Ako ih Amerika bude napustila, tko će ih podržati?

"Tijekom noći četiri izraelska vojnika poginula su u sukobu u južnom Libanonu, a onda je Izrael, u znak odmazde, lansirao zračne napade u kojima je ubijeno 18 Libanonaca, a 33 je teško ozlijeđeno. Jedna od točaka pregovora je bila i da se okonča rat u Libanonu. Izrael je na to pristao u smislu da se neće povući iz onoga što su već okupirali. Ako se vi ne povučete, naravno da se sukob s Hezbolahom ne može okončati", rekao je i dodao da je bilo pitanje trenutka kad će, ili Hezbolah ili Izrael, obnoviti te napade, da će netko poginuti id a će sve biti dovedeno u pitanje.