Vanjskopolitički analitičar
Mirko Dautović: Izrael je usamljen. Ako ih Amerika bude napustila, tko će ih podržati?
Vanjskopolitički analitičar i ekspert za Bliski istok Mirko Dautović gostovao je u Studiju uživo kod naše Hanan Nanić i komentirao otkazane pregovore između Irana i SAD-a.
Na početku je rekao da sam Memorandum o razumijevanju nije mirovni sporazum. Tek na osnovu tog Memoranduma, treba se napraviti mirovni sporazum.
"Tijekom noći četiri izraelska vojnika poginula su u sukobu u južnom Libanonu, a onda je Izrael, u znak odmazde, lansirao zračne napade u kojima je ubijeno 18 Libanonaca, a 33 je teško ozlijeđeno. Jedna od točaka pregovora je bila i da se okonča rat u Libanonu. Izrael je na to pristao u smislu da se neće povući iz onoga što su već okupirali. Ako se vi ne povučete, naravno da se sukob s Hezbolahom ne može okončati", rekao je i dodao da je bilo pitanje trenutka kad će, ili Hezbolah ili Izrael, obnoviti te napade, da će netko poginuti id a će sve biti dovedeno u pitanje.
Iran je, dodao je, odbio poslati svoje predstavnike u Ženevu, dok se god ne okonča izraelska ofenziva u Libanonu. "Sad je iranski uvjet, u suštini, da se izraelske snage povuku s teritorija kojeg su okupirale, što nisam siguran da je politički moguće za Izrael", naglasio je.
Dautović smatra da su pogoršani odnosi Tel Aviva i Washingtona. "To se vidi i po nastupu JD Vancea. On je dao jedan opsežniji intervju, ja mislim u trajanju od skoro sat vremena, New York Timesu. To je vrlo jasna kritika, možda najglasnija kritika, dakle da je iz koja je došla iz ove američke administracije unazad nekoliko godina, u kojima je Izraelu jasno predočeno gdje im je mjesto, da tako kažem. Dakle, koliko ih je Amerika podržavala i koliko zapravo Izrael treba da malo nešto učini uslugu i Americi i da ima nekakvo razumjevanije i da se ponaša konstruktivno. Međutim, i vidimo da je Izrael poduzeo jednu vrstu političke ofanzive", kazao je.
Naglasio je da već sad imamo glasove iz američkog Kongresa i Senata koji napadaju Vancea. Uskoro će, smatra, napadati i Trumpa, zbog takozvane izdaje Izraela. "I tako da ne treba očekivati da će Izrael tek tako prepustiti ovu situaciju, jer ovaj sporazum kakav je potpisan i kuda ide, je prilično loš za Izrael. Dakle, Iranu se omogućava pristup stotinama milijardi zamrznutih sredstava, potencijalno će biti ukinute sankcije, neće baš biti ukinute, u stvari biće suspendirane sankcije na izvoz nafte, što znači da će Iran ostvariti ogroman ekonomski dobitak, koji će onda biti usmjeren i ka obnovi razrušene infrastrukture, tvornica i građevina, ali će sigurno Islamska revolucionarna garda to usmjeriti i ka obnovi svog arsenala", kazao je.
Naglasio je da je Iran, suprotno Vanceu, rekao da oni trenutno raspolažu sa 75 posto svog arsenala prije rata, što se tiče balističkih projektila. "Izrael zapravo ništa ovdje nije postigao. Niti je režim pao, odnosno nije izazvana revolucija ili kontrarevolucija u Iranu. Balistički program je manje-više, vrlo malo oštećen. Postignuta je konsolidacija režima, on je izmijenjen u smislu da je sada više u smjeru vojne hunte nego što je teokratske republike kakva je bila", rekao je.
Oni su, kaže, ušli u taj rat s jednim očekivanjem za koje se ispostavilo da je bilo previsoko i zasnovano na nekakvim projekcijama i lijepim željama, što se tiče Tel Aviva. "Oni su sada, u suštini, usamljeni. Ako ih Amerika bude napustila, tko će podržati Izrael? I to je nešto što je Vance ovdje i rekao: "Mi smo vam posljednji saveznici koji su vam ostali"", rekao je.
Dautović je kazao da je za očekivati da će Izrael kao država dopustiti da se ovaj mirovni sporazum koji je toliko nepovoljan po njih, održi. "Sekundarno također, i dakle osoba motivacija premijera Netanyahua je što mu predstoje izbori za parlament. On je sad pod općim napadom unutar Izraela i s desnice. Netanyahu je slovio za neku ekstremnu desnicu, mnogi ga sada napadaju upravo zato što je zbog njega Izrael ostao na ovoj diplomatskoj čistini sam, politički, dakle da ništa nije postignuto", naglasio je.
Jedan od glavnih Netanyahuovih konkurenata, kaže, Naftali Benet, koji je od 2021. do 2023. godine bio izraelski premijer, vodi opozicijsku koaliciju koja je puno desnija od Netanyahua. "On je i religijski ekstremniji i nacionalistički ekstremniji od Netanyahua. I on je izjavio da čim njegova vlada bude došla na vlast, da će doktrina hobotnice opet stupiti na snagu. To je, dakle, to mišljenje u Izraelu da je Iran kao glava hobotnice, a Hezbolah, Huti, Hašd al-Šabi u Iraku, Hamas u Gazi, da su sve njegovi pipci, i da umjesto da se bori sa pipcima, Izrael treba udariti direktno u glavu", rekao je.
Podsjetio je da je to 28. veljače napravljeno, kad je uvijena cijela vrhuška Irana, ali se time nije ništa postiglo. "Tako da Naftali Benet kao glavni konkurent Netanyahuu zagovara zapravo nastavak ovog rata, još intenzivnijim sredstvima. Zbog svoje političke situacije Netanyahu ne može zauzeti jedan umjereni, da kažemo, konstruktivni stav koji bi bio u smislu podrške miru. Jer sjetimo se, dakle protiv njega se vode i četiri procesa za korupciju, vrlo vjerojatno je da bi on završio u zatvoru ili da bi morao tražiti utočište negdje od izraelskog pravosudnog sistema", rekao je.
"Siguran sam da bi on našao neko utočište već u Americi, ne bi ga Amerikanci izručili. Štoviše, vjerojatno bi postigli nekakav deal u tom slučaju, budeš li se ponašao konstruktivno, možeš potražiti utočište i od Izraela i od Međunarodnog kaznenog suda u Americi. Ali, da li će se Netanyahu ponašati konstruktivno? Jer znate, ipak, sad moramo ući i u njegovu psihologiju. Mislim da on ima isto i taj neki mesijanski pogled na samog sebe, dakle da je on taj koji mora spasiti Izrael, bez obzira na svu korupciju. Korupcija i visoko mišljenje o samom sebi nisu isključive stvari", poručio je.
Sankcije protiv Irana, kaže, ne mogu se ukinuti u Americi bez odobrenja Kongresa. Smatra da će Bijela kuća pribjeći taktici da će suspendirati sankcije na po 30, 60 dana, pa tako u nedogled.
"Na kraju krajeva, znate, i mi se suočavamo sa nečim sličnim ovdje u Srbiji što se tiče naše naftne kompanije NIS, gdje se zapravo produžetak sankcija pomiče za po tjedan dana, tri tjedna, dva mjeseca, jedan tjedan i tako dalje. Ali to sve upućuje na nestabilnost i vi nećete imati strane investicije u Iranu, zato što vi ne znate kao strani investitor, u redu, sankcije su suspendirane na mjesec dana, ali ja ako želim investirati, ja ne mogu investirati u projekte koji traju mjesec dana, nego višegodišnje", pojasnio je.
Istaknuo je da je bilo kako malo otvaranje svjetskog tržišta za iransku naftu, da se ona legalno izvozi, ogroman dobitak za Iran. "Jer oni su izvozili naftu i pod ovim sankcijama, ali znate, to je bilo krijumčarenje, to je bilo gašenje tih transpondera, jedini klijenti su im bile male, takozvane Čajnik rafinerije u Kini, u provinciji Shandong. Tako da će s ovim opet moći prodavati naftu bliže Indiji, Pakistanu, Indoneziji i naravno i Kini", kazao je.
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