Novinarka koja je izvještavala o nasilju u Jelkovcu: “Iz policije su mi rekli - prodajte stan i preselite”

Apsolutno se problem podcjenjuje. Vremena su drugačija i ljudi vole okrivljivati mreže, internet, kao sve se to vidi na internetu pa onda se i djeca tako ponašaju. Ali isti taj sadržaj je dostupan i mom djetetu pa moje dijete ne zlostavlja, ne kamatari i ne prebija drugu djecu. A sav taj sadržaj je dostupan njemu kao i ovima koji rade takva djela. Mi sami moramo prvo obratiti pažnju na svoje dijete, razgovarati sa svojim djetetom. Ako vidimo da nešto nije u redu, potražiti pomoć. Ako treba i reći: ja jesam majka, ali ja ne znam s njom, ili s njim i molim pomoć i za sebe, I prvenstveno za dijete. Ne želim da jednog dana to dijete bude ili ubojica ili žrtva ubojice", apelira Petrović iz udruge Roditelji za djecu. Ističe da će roditelji prosvjedovati sve dok institucije ne odgovore na zahtjeve koje postavljaju.