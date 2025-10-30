Trump ograničio prihvat izbjeglica u SAD-u na 7500 za iduću godinu

Predsjednik SAD-a Donald Trump postavio je ograničenje za prihvat izbjeglica na 7500 za fiskalnu godinu 2026., najstrože dosad zabilježeno, navodi se u dokumentu Bijele kuće.
Ova odluka dio je širih napora za promjenu politike prema izbjeglicama u SAD-u i diljem svijeta.
Trump je u godišnjoj odluci o izbjeglicama od 30. rujna rekao da će odsad uglavnom primati Južnoafrikance iz bijele etničke manjine Afrikanera u zemlji.
Američki predsjednik tvrdi da se Afrikaneri suočavaju s progonom na temelju rase u svojoj domovini Južnoafričkoj Republici, s crnačkom većinom, što je vlada te zemlje demantirala.
Trump je pauzirao prihvat izbjeglica kada je preuzeo dužnost u siječnju, rekavši da se može nastaviti samo ako se utvrdi da je to u najboljem interesu Sjedinjenih Država.
Nekoliko tjedana kasnije, pokrenuo je napore za dovođenje Afrikanera, razbjesnivši borce za prava izbjeglica. Reuters je tada izvijestio da je do početka rujna u SAD ušlo samo 138 Južnoafrikanaca.
U odluci objavljenoj u četvrtak, Trump je rekao da će njegova administracija razmotriti dovođenje "drugih žrtava nezakonite ili nepravedne diskriminacije u svojim domovinama".
Unutarnji dokument koji su u travnju izradili vladini dužnosnici sugerira da bi vlada također mogla dati prioritet dovođenju Europljana kao izbjeglica ako su se našli na meti zbog izražavanja određenih stavova, poput protivljenja masovnim migracijama ili podrške populističkim političkim strankama. No taj prijedlog ne spominje se u javnom Trumpovu planu za izbjeglice.
Tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda u rujnu, visoki dužnosnici Trumpove vlade pozvali su druge nacije da se pridruže globalnoj kampanji za ukidanje zaštite azilanata, što bi uveliko preoblikovalo okvir migracija uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata.
U povezanom potezu, Bijela kuća također je rekla da će nadzor nad programima podrške izbjeglicama premjestiti sa State Departmenta na ministarstvo zdravstva i socijalnih usluga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
