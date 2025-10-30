Trump ograničio prihvat izbjeglica u SAD-u na 7500 za iduću godinu

Unutarnji dokument koji su u travnju izradili vladini dužnosnici sugerira da bi vlada također mogla dati prioritet dovođenju Europljana kao izbjeglica ako su se našli na meti zbog izražavanja određenih stavova, poput protivljenja masovnim migracijama ili podrške populističkim političkim strankama. No taj prijedlog ne spominje se u javnom Trumpovu planu za izbjeglice.