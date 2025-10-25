Trump opozvao pravilo iz razdoblja administracije Bidena: Ukida stroge ekološke norme

Uslijedila je istraga prema Zakonu o trgovini kako bi se procijenilo ugrožavaju li uvozi bakra nacionalnu sigurnost, osobito zbog ovisnosti o ograničenom broju stranih dobavljača. Na temelju nalaza uvedena je carina od 50 posto na određene kategorije uvoznog bakra te je određeno da se sve veći udio visokokvalitetnog otpada od bakra proizvedenog u SAD-u mora plasirati na domaće tržište.