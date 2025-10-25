Trump opozvao pravilo iz razdoblja administracije Bidena: Ukida stroge ekološke norme

Američki predsjednik Donald Trump u petak je opozvao pravilo iz razdoblja administracije Joea Bidena koje je propisivalo strože limite emisija iz talionica bakra, uz obrazloženje da će se time ojačati domaća industrija i sigurnost opskrbe ključnim mineralima.
Propis donesen u svibnju 2024. zahtijevao je smanjenje ispuštanja olova, arsena, žive, benzena i dioksina u skladu s ažuriranim saveznim standardima kvalitete zraka.
Trumpovim proglasom pogođenim postrojenjima odobreno je dvogodišnje izuzeće od poštivanja tih zahtjeva, a Bijela kuća navodi da će mjera potaknuti sigurnost opskrbe mineralima u Sjedinjenim Državama smanjenjem regulatornog opterećenja za domaće proizvođače.
"Uvođenje tih zahtjeva na tako ograničenu i već opterećenu domaću industriju moglo bi ubrzati daljnja zatvaranja, oslabiti nacionalnu industrijsku bazu, potkopati neovisnost u opskrbi mineralima i povećati ovisnost o preradi pod stranom kontrolom", stoji u priopćenju.
Proglas se poziva na činjenicu da u SAD-u djeluju samo dvije talionice bakra, kojima upravljaju kompanije Freeport-McMoRan i Rio Tinto. Tvrtke zasad nisu komentirale tu odluku.
Trump je ranije ove godine potpisao izvršnu uredbu kojom je bakar označen kao strateški materijal za potrebe obrane, infrastrukture i razvoja novih tehnologija, uključujući obnovljive izvore energije i električna vozila.
Uslijedila je istraga prema Zakonu o trgovini kako bi se procijenilo ugrožavaju li uvozi bakra nacionalnu sigurnost, osobito zbog ovisnosti o ograničenom broju stranih dobavljača. Na temelju nalaza uvedena je carina od 50 posto na određene kategorije uvoznog bakra te je određeno da se sve veći udio visokokvalitetnog otpada od bakra proizvedenog u SAD-u mora plasirati na domaće tržište.
