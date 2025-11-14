Trump pomilovao milijardera koji je trgovao povlaštenim informacijama

Američki predsjednik Donald Trump pomilovao je milijardera i bivšeg vlasnika engleskog nogometnog kluba Tottenham Hotspur Joea Lewisa (88), objavila je Bijela kuća.
Joe Lewis je 2024. priznao krivnju za trgovanje povlaštenim informacijama i kažnjen je s pet milijuna dolara. Zbog visokih godina je pošteđen zatvorske kazne i trenutno živi na Bahamima.
Dužnosnik Bijele kuće kazao je kako je Donald Trump odobrio pomilovanje za Lewisa koji ga je zatražio kako bi mogao primiti medicinsko liječenje te posjetiti svoju unučad i praunučad u SAD-u.
Lewis je osnivač ENIC-a, koji posjeduje 87.62 posto Tottenhama, od čega nešto više od 70 posto kontrolira obiteljski trust Lewis.
Obitelj Lewis ove je godine preuzela sve aktivniju ulogu u Tottenhamu, posebno nakon smjene Daniela Levyja s mjesta izvršnog predsjednika u rujnu. Joeova kći Vivienne Lewis redovito posjećuje utakmice, često uz svog brata Charlesa Lewisa i zeta Nicka Beuchera.
Pomilovanje Joea Lewisa neće promijeniti ni organizaciju fonda ni vođenje kluba. Sam Lewis prestao je biti osoba sa "značajnom kontrolom" u Tottenhamu u listopadu 2022. kada je njegov udio službeno predan obiteljskom trustu na upravljanje. Prema Forbesu Lewisova imovina vrijedi 5.8 milijardi eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
