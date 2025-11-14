Trump pomilovao milijardera koji je trgovao povlaštenim informacijama

Pomilovanje Joea Lewisa neće promijeniti ni organizaciju fonda ni vođenje kluba. Sam Lewis prestao je biti osoba sa "značajnom kontrolom" u Tottenhamu u listopadu 2022. kada je njegov udio službeno predan obiteljskom trustu na upravljanje. Prema Forbesu Lewisova imovina vrijedi 5.8 milijardi eura.