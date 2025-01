Trump razmišlja o ukidanju jedne američke agencije

Podijeli :

Andrew Harnik/Getty Images/AFP

Američki predsjednik Donald Trump u petak je posjetio zimskom olujom pogođenu saveznu državu Sjevernu Karolinu, obećavši pomoć stradalima i rekavši da razmatra ukidanje Savezne agencije za upravljanje hitnim situacijama (FEMA).

Došavši u Asheville u Sjevernoj Karolini, što je njegovo prvo putovanje otkad je postao predsjednik, oštro je napao FEMA-u zbog njenog djelovanja nakon što je zemlju pogodio uragan Helene.

Agencijom je protekle četiri godine upravljala administracija bivšeg američkog predsjednika Joe Bidena.

Na brifingu o naporima za oporavak, republikanac Trump je obećao žurno pomoći Sjevernoj Karolini “da dobije potrebnu pomoć” za obnovu.

Putin: Da nije ukradena Trumpova pobjeda na izborima, možda ne bi bilo krize u Ukrajini

Kazao je da bi radije da se pojedinim državama dodijeli savezni novac te da one same upravljaju katastrofama nego da za to ovise o FEMA-i.

Rekao je da će potpisati izvršnu uredbu s ciljem rješavanja trajnih problema FEMA-e.

“Mislim da ćemo predložiti da FEMA nestane”, kazao je.

Trump se žalio da Biden nije učinio dovoljno da pomogne Sjevernoj Karolini da se oporavi od uragana, što je optužba koju je Bidenova administracija odbacila kao dezinformaciju.

Predsjednik je također oštro kritizirao odgovor demokratskih dužnosnika na šumske požare u Los Angelesu koji su ovog mjeseca prouzročili veliku štetu.

Trump bi kasnije trebao posjetiti Los Angeles u vrijeme kada tri ogromna požara i dalje prijete regiji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nakon ciklone Éowyn, dolazi novi polarni val: Kad stiže i što očekivati? Nema otrovnijeg povrća od ovog: Puno je pesticida, ali mnogi su ludi za njim