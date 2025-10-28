Trump s Japanom potpisao trgovinske sporazume: Premijerka će ga nominirati za Nobela

Takaichi, štićenica Trumpovog pokojnog prijatelja i partnera za golf, japanskog čelnika Shinza Abea, preuzela je dužnost japanske premijerke prije tjedan dana, kao prva žena na toj dužnosti u povijesti. Nakon razgovora s Trumpom pohvalila je predsjednikove napore za rješavanje globalnih sukoba i rekla da će ga nominirati za Nobelovu nagradu za mir, prema Trumpovoj glasnogovornici.