potpisivanje u švicarskoj
Trump: Sporazum jasno određuje da Teheran neće imati nuklearno oružje. Ako pokušaju "nastupit će pakao"
Američki predsjednik Donald Trump je u utorak rekao da privremeni sporazum s Iranom jasno određuje da Teheran neće smjeti razviti nuklearno oružje.
Oglas
Također, Trump je kazao da je Sirija možda u boljem položaju od Izraela da razoruža proiransku miliciju Hezbolah u Libanonu.
Govoreći uoči razgovora s katarskim emirom Tamim bin Hamad al-Tanijem na marginama samita skupine G7 u Francuskoj, Trump je branio memorandum o razumijevanju od 14 točaka s Iranom koji još nije objavljen.
"Jedina stvar koja mi je zaista bitna jest da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje, a (sporazum) to jasno i glasno kaže", rekao je Trump novinarima, upozoravajući da će "nastupiti pakao" u Iranu ako ga pokušava nabaviti.
Američki i iranski dužnosnici će se u petak sastati u Švicarskoj ne bi li započeli detaljne razgovore te će imati 60 dana za kompleksne tehničke pregovore. Očekuje se da će oni pokriti pitanja poput budućnosti visoko obogaćenog uranija u Iranu i ukidanja sankcija protiv Teherana.
Europski saveznici su izrazili zabrinutost da neiskusan pregovarački tim SAD-a možda neće uspjeti postići čvrst sporazum, što bi moglo dovesti do dugotrajnog spora.
Bivši američki predsjednik Barrack Obama je 2015. nakon dvije godine dugog procesa osigurao nuklearni sporazum s Iranom u zamjenu za ublažavanje sankcija. Trump je povukao SAD iz tog sporazuma tijekom svog prvog predsjedničkog mandata.
"Njegov (Obamin) sporazum je bio put prema nuklearnom oružju. S mojim sporazumom ne mogu imati nuklearno oružje inače ćemo ih raznijeti", kazao je Trump.
Diplomati i analitičari ističu da su iranski pregovarači veoma vješti u nuklearnoj diplomaciji te da često iskorištavaju slabosti svojih kolega ne bi li dobili na vremenu i promovirali svoje ciljeve, što umanjuje izglede za sveobuhvatnim sporazumom unutar 60 dana.
Ključan čimbenik za održavanje privremenog sporazuma će biti situacija u Libanonu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je rekao da će izraelske snage ostati na jugu Libanona koliko god bude potrebno kako bi obuzdale proiransku miliciju Hezbolah. Teheran zahtijeva da se Izrael povuče.
Trump je naizgled kritizirao izraelsku strategiju u Libanonu te natuknuo da bi susjedna Sirija, koja se pod predsjednikom Ahmedom al-Šarom pokušava stabilizirati nakon višegodišnjeg građanskog rata, mogla biti prikladnija za intervenciju.
"Predložio sam Izraelu da se Sirija pozabavi Hezbolahom jer, da budem iskren, mislim da oni mogu obaviti bolji posao", kazao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas