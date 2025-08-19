Trump: Von der Leyen i ja smo razgovarali o temi koja je jako bitna mojoj suprugi Melaniji

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen su razgovarali o teškoj situaciji i nestaloj djeci u ratu tijekom sastanka na kojemu je Trump ugostio europske i NATO čelnike kako bi razgovarali o ruskom ratu u Ukrajini.

Trumpova supruga Melania Trump spomenula je tešku situaciju djece u Ukrajini i Rusiji u osobnom pismu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koje je Trump osobno uručio Putinu na summitu na Aljasci.

Trump i von der Leyen su razgovarali o ogromnom svjetskom problemu nestale djece, objavio je američki predsjednik na društvenim mrežama kasno u ponedjeljak, bez spominjanja neke određene zemlje u objavi.

"Ovo je također velika tema s mojom suprugom Melanijom".

Ukrajina je otmice desetaka tisuća svoje djece odvedene u Rusiju ili na teritorij pod ruskom okupacijom bez pristanka obitelji ili skrbnika nazvala ratnim zločinom koji ispunjava UN-ovu definiciju genocida. Moskva je prethodno izjavila da štiti ranjivu djecu od ratne zone.

Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava izjavio je da je Rusija nanijela patnju milijunima ukrajinske djece i prekršila njihova prava od svoje potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine.

"Ljudska cijena ovog rata mora prestati. A to znači da svako ukrajinsko dijete koje je otela Rusija mora biti vraćeno svojim obiteljima", rekla je von der Leyen na mreži X, referirajući se na svoj razgovor s Trumpom.

Slike djece koja pate tijekom ruskog rata u Ukrajini i izraelskog rata u Gazi izazvale su uzbunu diljem svijeta, uključujući i slike izgladnjele djece u palestinskoj enklavi. Teška situacija djece koja su ostala shrvana godinama nasilja u Siriji također je izazvala ogorčenje.