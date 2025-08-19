Zelenski: U roku deset dana bit će razrađena sigurnosna jamstva za Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim čelnicima da će sigurnosna jamstva za Kijev vjerojatno biti razrađena u roku od deset dana.
"Sigurnosna jamstva vjerojatno će raspakirati naši partneri i pojavit će se sve više i više detalja. Sve će se to nekako formalizirati na papiru u roku od slijedećih tjedan do deset dana", rekao je Zelenski na brifingu za novinare nakon sastanaka.
Također je rekao da će teritorijalna pitanja vezana uz potencijalni mirovni sporazum biti razrađena između Ukrajine i Rusije.
Ukrajinski predsjednik rekao je i da postoji ukrajinska ponuda za kupnju američkog oružja vrijedna oko 90 milijardi dolara.
Oko sigurnosnih jamstava, Financial Times je ranije izvijestio da će Ukrajina obećati kupiti američko oružje vrijedno sto milijardi dolara koje financira Europa kao dio sporazuma o dobivanju jamstava od SAD-a za svoju sigurnost nakon mirovnog sporazuma s Rusijom.
Pozivajući se na dokument koji su imale na uvidu, iz FT-a su dodali da će, prema prijedlozima, Ukrajina i SAD također sklopiti ugovor vrijedan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova s ukrajinskim tvrtkama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
