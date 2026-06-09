Trump upozorio Netanyahua: Bibi, moraš biti oprezan jer bi vrlo brzo mogao ostati sam

Iako američka vojska nije sudjelovala u napadima, pomagala je Izraelu u presretanju iranskih projektila. Trump je izjavio da su ga tijekom krize kontaktirali čelnici pet država iz regije i zatražili da izvrši pritisak na Netanyahua kako bi zaustavio daljnju eskalaciju. Također je ustvrdio da je njegova administracija primila poruke iz Irana u kojima Teheran izražava spremnost na prekid napada pod uvjetom da isto učini i Izrael.