DRAMA IZA KULISA
Trump upozorio Netanyahua: Bibi, moraš biti oprezan jer bi vrlo brzo mogao ostati sam
Posljednja 24 sata pokazala su koliko je velik rizik da se Sjedinjene Države ponovno nađu uvučene u ozbiljan sukob na Bliskom istoku, unatoč nastojanjima predsjednika Donalda Trumpa da izbjegne takav razvoj događaja.
Trump je uspio privremeno udaljiti Izrael i Iran od ruba otvorenog rata, no ostaje neizvjesno koliko će primirje potrajati. Stotinu dana nakon početka sukoba još nije uspio osigurati sporazum koji bi doveo do njegova završetka, a posljednja 24 sata proveo je pokušavajući spriječiti novu eskalaciju.
U razgovoru za Axios Trump je rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu poručio kako bi, odluči li ponovno pokrenuti rat s Iranom, mogao ostati bez američke potpore.
Napetosti su ponovno porasle u nedjelju kada je Izrael izveo napad na metu Hezbolaha u Bejrutu. Prema izraelskom izvoru, Izraelske obrambene snage (IDF) o operaciji su unaprijed obavijestile američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), ali ne i Bijelu kuću. Jedan američki dužnosnik tvrdi da Trump nije bio zadovoljan zbog tog poteza.
Iran je potom ispalio projektile prema Izraelu, što je ranije i najavio u slučaju izraelskog napada na libanonski glavni grad. Nakon toga događaji su se počeli ubrzano nizati.
Netanyahua nazvao "prokleto ludim"
Prema riječima američkog dužnosnika, Trump je u nedjelju navečer nazvao Netanyahua i zatražio da ne odgovara na iranski napad. Izraelski izvor upoznat s razgovorom tvrdi da mu je američki predsjednik rekao kako očekuje postizanje sporazuma s Iranom u roku od nekoliko dana, zbog čega bi daljnji napadi bili nepotrebni.
Dvojica američkih dužnosnika i jedan izraelski izvor navode da je razgovor bio znatno smireniji od onoga održanog nekoliko dana ranije, kada je Trump navodno Netanyahuu rekao da je "prokleto lud". Netanyahu je, međutim, upozorio da bi izostanak odgovora na iranski napad poslao poruku da Teheran ima inicijativu te da može odvratiti i Sjedinjene Države i Izrael od vojnog djelovanja.
Razgovor je završio bez konačne odluke. Dio američkih dužnosnika smatrao je da je Trump uspio kupiti dodatno vrijeme, dok je Netanyahu zaključio da se američki predsjednik protivi odmazdi, ali je nije izričito zabranio.
Nakon sastanka s vojnim i sigurnosnim vrhom izraelska je vlada Bijeloj kući poručila da će ipak provesti planirane udare. Trump je kasnije tvrdio da je Washington o tome obaviješten prekasno, dok je jedan izraelski dužnosnik potvrdio da su Netanyahu i njegovi suradnici razgovarali s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom o ciljevima operacije.
"Zamolili su nas da prenesemo Izraelu..."
Izrael je potom pogodio ključni dio najvećeg iranskog petrokemijskog postrojenja te više ciljeva u Teheranu. Iran je odgovorio novim valom raketnih napada na Tel Aviv, a u ponedjeljak ujutro uslijedilo je još nekoliko krugova uzajamnih udara koji su regiju ponovno približili otvorenom ratu.
Iako američka vojska nije sudjelovala u napadima, pomagala je Izraelu u presretanju iranskih projektila. Trump je izjavio da su ga tijekom krize kontaktirali čelnici pet država iz regije i zatražili da izvrši pritisak na Netanyahua kako bi zaustavio daljnju eskalaciju. Također je ustvrdio da je njegova administracija primila poruke iz Irana u kojima Teheran izražava spremnost na prekid napada pod uvjetom da isto učini i Izrael.
"Nazvali su nas i poručili da više neće izvoditi napade te zamolili da prenesemo Izraelu da ni oni više ne napadaju", rekao je Trump.
Prema izraelskim izvorima, Izrael je pripremao najveći val napada na Iran od travnja. Trump je ponovno nazvao Netanyahua i zatražio da odustane od operacije.
"Rekao sam mu: 'Bibi, moraš biti oprezan jer bi vrlo brzo mogao ostati sam'", ispričao je Trump.
Izraelski izvor tvrdi da je Netanyahu na kraju pristao obustaviti napade pod uvjetom da Iran ne nastavi s raketiranjem. Nakon toga svojim je vojnim zapovjednicima naredio otkazivanje planiranih udara.
"Nemamo povjerenja u drugu stranu"
Trump je tijekom intervjua ponovio tvrdnju da Iran želi postići sporazum kojim bi se spriječio razvoj nuklearnog oružja. No predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamad Bager Galibaf poručio je da su Trumpove izjave u suprotnosti s onim što je ranije bilo dogovoreno.
"Nemamo povjerenja u drugu stranu", rekao je Galibaf, dodajući da je cilj Teherana okončanje rata, a ne normalizacija odnosa sa Sjedinjenim Državama.
Američki i izraelski izvori smatraju da su posljednji događaji dodatno pokazali koliko se strateški interesi SAD-a i Izraela, kao i politički interesi Trumpa i Netanyahua, sve više razilaze.
"Bibiju je nastavak rata potreban kako bi politički preživio u Izraelu, dok je Trumpu potreban kraj rata kako bi politički opstao u SAD-u", zaključio je neimenovani američki dužnosnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare