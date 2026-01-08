Trumpova računica: Kako jedan dolar potrošiti šest puta?

Predsjednik SAD-a planira koristiti prihod od carina koji ne postoji kako bi povećao proračun Pentagona na nepotrebne razine.
Kako je ovaj tjedan započeo, Donald Trump se na internetu žalio da “lažni mediji odbijaju govoriti” o 600 milijardi dolara prihoda ostvarenih njegovim trgovinskim carinama. Nešto kasnije, predsjednik — koji je stekao reputaciju izmišljanja brojki koje mu odgovaraju — rekao je republikancima u Zastupničkom domu da je administracija “prihodovala 650 milijardi dolara”.
Te su brojke bile nešto bliže stvarnosti nego ranije tvrdnje — u rujnu je Trump američkim vojnim čelnicima rekao da su njegove carine donijele “bilijune dolara” — no razlog zbog kojeg mediji “odbijaju govoriti” o njegovim izmišljenim statistikama jest taj što one nisu točne. Prema vlastitim procjenama Trumpove administracije, carine su 2025. godine donijele otprilike 200 milijardi dolara prihoda.
Situaciju dodatno komplicira činjenica da republikanac nastavlja smišljati nove planove kako potrošiti novac koji nema. Predsjednik je u srijedu poslijepodne na svojoj društvenoj mreži objavio sljedeću poruku:
"Nakon dugih i teških pregovora sa senatorima, kongresnicima, tajnicima i drugim političkim predstavnicima, odlučio sam da, za dobrobit naše zemlje, osobito u ovim vrlo nemirnim i opasnim vremenima, naš vojni proračun za 2027. godinu ne bi trebao iznositi 1 bilijun dolara, već 1,5 bilijuna dolara. To će nam omogućiti izgradnju “vojne sile iz snova” na koju već dugo imamo pravo i, što je još važnije, osigurat će da budemo SIGURNI I ZAŠTIĆENI, bez obzira na neprijatelja."
Trump se hvali i najavljuje enormno povećanje proračuna Pentagona
Dodao je da je ovo golemo povećanje vojne potrošnje moguće “zahvaljujući carinama i golemim prihodima koje one donose”.
Trump je zaključio poruku hvaleći se da bi, prema njegovoj viziji, mogao povećati proračun Pentagona za dodatnih 500 milijardi dolara, a istodobno smanjivati nacionalni dug.
U ovom bismo trenutku mogli govoriti o činjenici da se “dugi i teški pregovori” koje Trump spominje u stvarnosti nisu dogodili, piše Steve Benen za Maddow. Mogli bismo govoriti i o tome da Pentagon ne treba, niti je tražio, 1,5 bilijuna dolara. Mogli bismo primijetiti da je nacionalni dug porastao za otprilike 2 bilijuna dolara otkako se Trump vratio na vlast. Ideja da on može smanjiti taj iznos dok istodobno smanjuje poreze bogatima i drastično povećava vojnu potrošnju naprosto je besmislena.
No koliko god ti elementi bili važni, postoji još jedna dimenzija ove priče koja ne bi smjela pasti u drugi plan.
Trump je obećao Amerikancima trošenje carina za smanjenje nacionalnog duga
Istina je da Trumpove carine donose novac — to i nije iznenađenje, jer su carine, u suštini, porezi, a porezi stvaraju prihod — ali predsjednikove tvrdnje o ukupnim iznosima odražavaju nekoga tko je ili ozbiljno zbunjen osnovama javnih financija ili bez srama laže.
To je, međutim, tek dio problema. Stvari dodatno pogoršava činjenica da je Trump Amerikancima rekao kako namjerava koristiti prihod od carina za smanjenje nacionalnog duga. I za isplatu “dividendi” u obliku povratnih čekova. I za financiranje pomoći poljoprivrednicima. Pa čak i za financiranje novog, nacionalnog sustava besplatne skrbi za djecu američkih obitelji.
Posljednjih mjeseci Trump je čak u više navrata sugerirao da bi prihod od carina mogao biti toliko velik da bi ga na kraju mogao iskoristiti za potpuno ukidanje saveznog poreza na dohodak.
Sada predsjednik namjerava koristiti isti taj novčani izvor i za povećanje vojne potrošnje za 500 milijardi dolara.
Postoji stara računovodstvena šala: “Ne možete potrošiti isti dolar dvaput.” Pod Trumpom je primamljivo izmijeniti tu izreku u: “Ne možete potrošiti isti dolar šest puta, pogotovo kad taj dolar uopće nemate.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare