Trump otkrio svoju najdražu riječ

Američki predsjednik Donald Trump ističe da bi ponovno uveo snažne carinske mjere za koje tvrdi da su ključan alat za zaštitu američke industrije i radnika.
„Rekao bih da je moja omiljena riječ — riječ carina. Volim je više od bilo koje druge riječi u rječniku“, rekao je američki predsjednik Donald Trump u Pennsylvaniji, prenosi The New York Post.
List navodi da je Trump pokrenuo turneju usmjerenu na ekonomske poruke, posebice nakon slabijih rezultata republikanaca na nedavnim izborima, te je naglasio da će se u kampanji fokusirati na troškove života i opći rast cijena. Tvrdi da je njegova ekonomska politika bolja za prosječnog Amerikanca.
Naglašava da bi ponovno uveo snažne carine, za koje kaže da su ključan alat za zaštitu američke industrije i radnika. Trump je istaknuo da radnici u čeličanama, osobito u Pennsylvaniji, postižu bolje rezultate zahvaljujući njegovoj strategiji uvođenja carina.
„Da nije bilo carina, ne biste imali čelik. Ne bismo imali čeličane u SAD-u i to bi bilo doista loše za državnu sigurnost“, poručio je Trump.
