Trump smanjuje carine Kini za 10 posto

Evelyn Hockstein / REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da se s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom dogovorio o smanjenju carina Kini u zamjenu za napore Pekinga u suzbijanju ilegalne trgovine fentanilom, te da će Kina nastaviti kupnju američke soje i izvoziti u SAD rijetke minerale.

Trumpov razgovor s Xijem u južnokorejskom gradu Busanu, prvi od 2019., označio je završetak turbulentnog putovanja američkog predsjednika po Aziji na kojem se pohvalio trgovinskih iskoracima u odnosima s Južnom Korejom, Japanom i zemljama jugoistočne Azije.

"Mislim da je to bio nevjerojatan sastanak", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One ubrzo nakon što je napustio Busan, ocijenivši razgovore s "12 od 10".

Trump je najavio da će u travnju posjetiti Kinu, a to je kasnije potvrdio i Peking.

Trump je rekao da će se carine nametnute kineskom uvozu smanjiti s 57% na 47% te će prepoloviti stopu carina povezanih s ilegalnom trgovinom prekursorima fentanila na 10% s 20%.

Xi će "vrlo naporno raditi na zaustavljanju protoka" fentanila, smrtonosnog sintetičkog opioida koji je vodeći uzrok smrti od predoziranja u SAD-u, rekao je Trump.

Od glavnih američkih partnera, samo još Indija i Brazil imaju više carine

Carine su smanjene "jer vjerujem da stvarno poduzimaju snažne mjere", dodao je.

Samo Indija i Brazil još uvijek imaju više carine među glavnim američkim trgovinskim partnerima.

Srdačan sastanak, koji se održao na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), trajao je gotovo dva sata.

Trump je više puta spomenuo mogućnost postizanja sporazuma s Xijem otkako su američki pregovarači u nedjelju izjavili da su s Kinom dogovorili okvir kojim će se izbjeći 100%-tne američke carine na kinesku robu i postići odgoda kineskih ograničenja izvoza rijetkih zemalja, sektora kojim ta zemlja dominira.

No, s obzirom na to da su obje zemlje sve spremnije igrati tvrdo na područjima ekonomske i geopolitičke konkurencije, ostaju mnoga pitanja o tome koliko dugo bi moglo trajati bilo kakvo popuštanje trgovinskih napetosti.

Dok su u četvrtak ujutro sjedali kako bi započeli razgovore u južnokorejskoj zračnoj bazi, Xi je putem prevoditelja rekao Trumpu da je normalno da supersile povremeno imaju trenja u odnosima.

Prije nekoliko dana trgovinski pregovarači obje zemlje postigli su "temeljni konsenzus o rješavanju međusobnih primarnih pitanja", rekao je Xi.

Kina i SAD ne bi smjele upasti u "začarani krug međusobne odmazde"

"Spreman sam nastaviti surađivati ​​s predsjednikom Trumpom kako bismo postavili čvrste temelje za odnose Kine i SAD-a", dodao je.

Kineska državna novinska agencija Hsinhua prenijela je da je Xi rekao Trumpu da Kina i Sjedinjene Države ne bi smjele upasti u "začarani krug međusobne odmazde".

Odnosi između Kine i Sjedinjenih Država održali su ukupnu stabilnost, rekao je Xi, prema agenciji i pozvao da se obje strane usredotoče na dugoročni interes suradnje.

Osim smanjenja carina na fentanil, Peking je tražio ublažavanje kontrola izvoza osjetljive američke tehnologije i ukidanje novih američkih lučkih pristojbi za kineske brodove s ciljem borbe protiv kineske globalne dominacije u brodogradnji, pomorskom prijevozu i logistici.

Trump nije govoro o američkim ustupcima, ali je rekao da će Kina "odmah početi" kupovati "ogromne količine" američke soje i drugih poljoprivrednih proizvoda.

Uoči summita, Kina je kupila prve pošiljke američke soje nakon više mjeseci vakuuma.

Peking je ranije ovog mjeseca dramatično proširio kontrolu nad izvozom rijetkih minerala koji se koriste u svemu, od automobila do borbenih zrakoplova.

"Neće nametnuti kontrole nad rijetkim mineralima", rekao je Trump novinarima.