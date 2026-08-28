aktivisti na nogama
"Tuga, ljutnja i bijes“: Bivši nacistički logor pretvoren u poslovni park, Austrijanci ogorčeni
Izgradnja poslovnog parka na dijelu nekadašnjeg nacističkog koncentracijskog logora potaknula je pozive da se sačuvaju njegovi preostali ostaci.
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Nekoliko trošnih betonskih blokova u zaraslom polju sve je što je danas ostalo od nekada golemog nacističkog kompleksa za prisilni rad u okolici austrijskog grada Leobersdorfa. Planovi za izgradnju poslovnog parka na tom području izazvali su ogorčenje u Austriji.
"Za mene je to tužan osjećaj jer se prostor opterećen poviješću izgrađuje i žrtvuje zbog gospodarskih interesa“, rekao je za AFP Erich Strobl, predvodnik lokalne inicijative za očuvanje dijela tog područja, prenosi Euronews.
Nakon što je nacistička Njemačka 1938. anektirala Austriju, kompleks Weinberglager korišten je za smještaj tisuća ratnih zarobljenika i prisilnih radnika.
Kasnije je obuhvaćao i Hirtenberg, podlogor koncentracijskog logora Mauthausen – jedan od najvećih logora u Austriji namijenjenih isključivo ženama.
Oko 400 žena, uglavnom iz Sovjetskog Saveza, ali i iz Italije i Poljske, bilo je zatočeno u podlogoru Hirtenberg između rujna 1944. i travnja 1945. godine. Bile su prisiljene proizvoditi pješačko streljivo u obližnjem tvorničkom kompleksu.
Iako su neke ruševine tvornice sačuvane, logorske barake i većina drugih objekata nakon rata postupno su srušeni, prenamijenjeni ili uništeni.
Bertrand Perz, povjesničar specijaliziran za koncentracijski logor Mauthausen, rekao je za AFP da je lokacija Hirtenberga i dalje „povijesno važna“, dijelom zato što su „zatočenice Mauthausena marginalizirane u kulturi sjećanja“.
Planovi za izgradnju poslovnog parka na zemljištu oko 40 kilometara južno od Beča, uključujući i područje koje je nekoć bilo dio koncentracijskog logora, objavljeni su 2024. godine.
"Tuga, ljutnja, bijes“
Arheološkim istraživanjima pronađeni su sačuvani tragovi nekadašnjeg logorskog kompleksa, ali austrijski Savezni ured za zaštitu spomenika zaključio je da ostaci „nisu dovoljni“ da bi se lokalitet stavio pod spomeničku zaštitu.
Budući da su radovi već počeli, aktivisti su ponovno zatražili očuvanje tog područja.
"Na prostoru nekadašnjeg koncentracijskog logora ne smiju se graditi novi objekti“, poručili su iz Međunarodnog odbora Mauthausen.
Stojeći ispred gradilišta, na kojem se iz tla već uzdižu sivi stupovi, Josef Pumberger, član uprave austrijskog Odbora Mauthausen, rekao je za AFP da osjeća „tugu, ljutnju i bijes zbog toga što se nešto takvo može dogoditi u Austriji 2026. godine“.
Projekt je izazvao dodatne kontroverze jer je zemljište prethodno bilo u vlasništvu tvrtke povezane s lokalnim gradonačelnikom Andreasom Ramharterom, koja ga je 2022. i 2023. godine prodala za više od 15 milijuna eura, prema izvješćima lokalnih medija.
Austrijska tvrtka TRA LEO GmbH & Co KG, koja je kupila zemljište, priopćila je AFP-u da je ponudila potporu izgradnji memorijalnog obilježja na toj lokaciji.
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