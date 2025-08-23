Oglas

EMINA ERDOGAN

Turska prva dama pozvala Melaniju Trump da se zauzme za Gazu

Hina
23. kol. 2025. 18:09
Emina Erdogan
YASSER AL-ZAYYAT / AFP

Turska prva dama Emine Erdogan pozvala je u pismu suprugu američkog predsjednika Donalda Trumpa, Melaniju Trump, da stupi u kontakt s izraelskim premijerom i zauzme se za djecu u Pojasu Gaze, objavile su vlasti u Ankari.

Emine Erdogan napisala je da je inspirirana pismom koje je Melanija Trump poslala ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ranije ovaj mjesec u vezi djece u Ukrajini i Rusiji.

"Vjerujem da će velika osjetljivost koju ste iskazali prema 648 ukrajinske djece... biti iskazana i za Gazu", napisala je Emine Erdogan u pismu u petak, koje je objavio ured turskog predsjednika.

Bijela kuća nije odgovorila na upit za komentarom.

"Ovih dana, kada svijet doživljava kolektivno buđenje i priznanje Palestine postalo je globalna volja. Vjerujem da će vaš apel za Gazu ispuniti povijesnu dužnost prema palestinskom narodu", napisala je.

Globalni monitor za glad objavio je u petak da grad Gaza i okolica službeno pate od gladi i da će se ona vjerojatno proširiti.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ocijenio je da je to izvješće "čista laž" i ustvrdio da Izrael ima politiku prevencije, a ne izazivanja gladi.

