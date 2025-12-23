Tvorac igre Call of Duty poginuo u stravičnoj prometnoj nesreći

Vince Zampella, vizionarski developer videoigara i jedan od ključnih ljudi iza globalno popularne franšize "Call of Duty", poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u nedjelju poslijepodne.
Nesreća se dogodila na autocesti Angeles Crest u južnoj Kaliforniji kada je Zampella izgubio kontrolu nad svojim Ferrarijem, piše NBC Los Angeles.
Tragična nesreća na planinskoj cesti
Prema izvješću Kalifornijske prometne policije (CHP), do nesreće je došlo oko 12:45 sati. Zampella je upravljao Ferrarijem 296 GTS iz 2026. godine, a neposredno nakon izlaska iz tunela na zavojitoj planinskoj cesti, vozilo je skrenulo s kolnika i udarilo u betonsku ogradu. Od siline udarca, suvozač je izbačen iz automobila, dok je Zampella ostao zarobljen u vozilu koje se potom zapalilo.
Nažalost, Zampella je preminuo na mjestu nesreće. Suvozač, čiji identitet još nije objavljen, preminuo je od zadobivenih ozljeda u bolnici. Jedan od svjedoka vlastima je predao videosnimku nesreće, no točne okolnosti koje su dovele do gubitka kontrole nad vozilom još se istražuju. Riječ je o sportskom automobilu s hibridnim V-6 motorom koji razvija više od 819 konjskih snaga.
Velikan gaming industrije
Vince Zampella (55) bio je cijenjeno ime i jedna od najutjecajnijih figura u industriji videoigara. Kao suosnivač studija Infinity Ward, bio je ključan u stvaranju megauspješne franšize "Call of Duty". Godine 2010. osnovao je Respawn Entertainment, studio koji je svijetu donio hitove poput "Titanfall", "Titanfall 2", "Apex Legends" i "STAR WARS Jedi: Fallen Order", prenosi Index.
