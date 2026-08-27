Uhićeni hakeri iz Srbije: Napali su i jedno hrvatsko ministarstvo

Na meti hakerske skupine bili su sustavi državnih institucija, velikih kompanija i drugih organizacija. Sumnja se da su napadači kompromitirali i kriptirali njihove sustave ili iz njih preuzimali velike količine podataka, uključujući osobne i druge osjetljive podatke građana. Također se sumnja da su od pojedinih žrtava tražili isplatu otkupnine u kriptovalutama kako ukradene podatke ne bi objavili.