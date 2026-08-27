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Uhićeni hakeri iz Srbije: Napali su i jedno hrvatsko ministarstvo

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N1 Srbija
|
27. kol. 2026. 17:59
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hakeri, Srbija
MUP Srbije

Srpska policija je uhitila trojicu hakera koji su napadali sustave državnih institucija, velikih kompanija i drugih organizacija.

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Kako navode iz srbijanskog Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), riječ je o najvećoj istrazi povezananoj s ransomwareom koja je dovela do uhićenja hakerske skupine i spriječila prodaju ukradenih državnih i osobnih podataka na darknetu. Sumnja se i da su od pojedinih žrtava tražili otkupninu u kriptovalutama.

Pripadnici MUP-ove Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u suradnji s Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA) te uz pomoć FAST tima Uprave za tehniku, Odjela za posebne akcije Uprave kriminalističke policije i policijskih uprava Beograd i Zaječar, identificirali su i uhitili trojicu pripadnika hakerske skupine "INF Grupa".

Skupinu se povezuje s velikim brojem visokoprofilnih napada ucjenjivačkim softverom, odnosno ransomwareom, kao i drugim kibernetičkim napadima i kompromitiranjem informacijskih sustava u Srbiji i zemljama regije, navodi se u priopćenju.

Uhićeni su N. M. S. (22) iz Beograda, L. D. (23) iz Zaječara i 17-godišnjak iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo neovlaštenog pristupa zaštićenom računalu, računalnoj mreži i elektroničkoj obradi podataka.

L. D. tereti se i za računalnu sabotažu, dok se 17-godišnjaka sumnjiči i za iznudu.

Napadi na hrvatske institucije

Na meti hakerske skupine bili su sustavi državnih institucija, velikih kompanija i drugih organizacija. Sumnja se da su napadači kompromitirali i kriptirali njihove sustave ili iz njih preuzimali velike količine podataka, uključujući osobne i druge osjetljive podatke građana. Također se sumnja da su od pojedinih žrtava tražili isplatu otkupnine u kriptovalutama kako ukradene podatke ne bi objavili.

Među najznačajnijim metama bili su Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije, baza javnih izvršitelja, evidencije Uprave za strance srbijanskog MUP-a, Fudbalski savez Srbije, Ministarstvo rada Republike Hrvatske, hrvatski pravosudni sustav i sustavi javnog prijevoza u Beogradu. Na meti su bili i informacijski sustavi te baze podataka nekoliko velikih kompanija i organizacija u regiji.

Kako se dodaje u priopćenju MUP-a, pravodobnom reakcijom Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala spriječena je prodaja kompromitiranih podataka jedne od državnih institucija na darknetu. Spriječeno je i provođenje već planiranih kibernetičkih napada na još nekoliko državnih i privatnih subjekata u Srbiji.

Policija je tijekom pretrage stana i drugih prostorija kojima su se osumnjičeni koristili pronašla predmete za koje se sumnja da su korišteni pri počinjenju kaznenih djela.

Prema dosad utvrđenom broju izvedenih napada i kompromitiranih sustava, riječ je o najaktivnijoj i operativno najuspješnijoj identificiranoj hakerskoj skupini koja je dosad djelovala na području regije, tvrdi MUP Srbije.

Operacija predstavlja jednu od najznačajnijih i najuspješnijih istraga usmjerenih protiv kriminala povezanog s ransomwareom provedenih u Europi posljednjih nekoliko godina, navodi se u priopćenju.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavlja utvrđivati sve okolnosti slučaja, identificirati druge povezane osobe i osiguravati digitalne dokaze.

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Teme
hakeri kibernetički kriminal mup srbija

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