U Italiji troje preminulo od botulizma: Ovo su simptomi

U Italiji su već zabilježena tri smrtna slučaja trovanja botulizmom. Nakon što je u petak objavljeno da je dan ranije 52-godišnji turist preminuo nakon što je u Kalabriji pojeo sendvič, prijavljeni su i drugi slučajevi sa smrtnim ishodom. Vlasti su u stanju pripravnosti.

Kontaminirana brokula?

Preminuli 52-godišnjak navodno je pojeo kontaminiranu brokulu iz staklenke, kupljenu kod food trucka tijekom odmora u gradiću Diamante na kalabrijskoj obali.

Prema prvim nalazima, povrće je bilo iz komercijalno prodavane staklenke. Proizvod je povučen iz prodaje u cijeloj Italiji. Konzervirana hrana u ulju podliježe strogim kontrolama.

Naknadno je potvrđeno da je 45-godišnja žena, koja je kupila peciva na istom prodajnom mjestu, preminula dan ranije, javlja Krone.

Treća žrtva je 38-godišnja žena koja je krajem srpnja na narodnom festivalu pojela guacamole umak, nakon čega je razvila teške simptome trovanja hranom. Preminula je u petak u bolnici u Cagliariju, glavnom gradu Sardinije.

Još osmero ljudi koji su jeli na festivalu i dalje se nalazi u bolnici u Cagliariju.

Hitne mjere



Talijansko ministarstvo zdravstva aktiviralo je hitni protokol zbog slučajeva botulizma u Sardiniji i Kalabriji. Udruga za zaštitu potrošača Codacons razmatra kolektivnu tužbu. Botulizam je potencijalno smrtonosno trovanje koje uzrokuje bakterija Clostridium botulinum.

Neurotoksini koje proizvodi ova bakterija spadaju među najjače poznate otrove. Najčešće se javljaju u nepravilno pripremljenim konzerviranim namirnicama, ali i u medu, posebice kod domaće proizvodnje, rjeđe industrijske. Ako se kontaminirana hrana ne skuha dovoljno, može doći do trovanja.

Simptomima treba neko vrijeme

Simptomi se obično pojavljuju unutar 12 do 36 sati, a ponekad i nakon nekoliko dana. Uključuju smetnje vida, poteškoće s gutanjem i brzo napredujuću mlitavu paralizu. Oboljeli zahtijevaju hitnu liječničku pomoć.