svjetski gospodarski forum

U sjeni Trumpa počinje sastanak lidera u Davosu. Očekuje se i njegov dolazak

author
Hina
|
20. sij. 2026. 08:38
Davos
FABRICE COFFRINI / AFP

Službeni program Svjetskoga gospodarskog foruma (WEF) počinje u Davosu u utorak.

Na dan otvorenja govorit će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron i kineski potpredsjednik He Lifeng.

Osim toga predviđeni su događaji s američkim ministrom financija Scottom Bessentom i glavnim izvršnim direktorom Microsofta Satyom Nadellom.

Godišnji sastanak zasjenila je izražena želja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland.

Očekuje se da će Trump u Davosu biti u srijedu, a također bi trebao održati govor.

Oko 3000 sudionika okuplja se u švicarskom alpskom gradu kako bi do četvrtka raspravljali o globalnom gospodarstvu, trgovini i umjetnoj inteligenciji (AI) pod motom "Duh dijaloga".

Među njima su mnogobrojni visoki političari, poput njemačkog kancelara Friedricha Merza, te stotine korporativnih čelnika.

Teme
WF davos donald trump svjetski gospodarski forum

