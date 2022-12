U središtu Berlina puknuo najveći cilindrični samostojeći akvarij na svijetu

U hotelu u središtu Berlina u petak je puknuo akvarij s preko milijun litara vode i preko 1500 riba, što je blokiralo javni promet u blizini turističkih atrakcija poput Berlinske katedrale, a policija za sada ne smatra da se radi o napadu.

Prema dosadašnjem uvidu policija pretpostavlja da je do pucanja 16 metara visokog akvarija, promjera 11 metara, načinjenog od pleksiglasa, došlo zbog zamora materijala.

Prema navodima vlasnika akvarija, tvrtke SeaLife, radilo se o najvećem cilindričnom samostojećem akvariju na svijetu.

„Istraga je naravno još u tijeku, ali sve ukazuje na zamor materijala“, rekao je predstavnik vatrogasaca.

