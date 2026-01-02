U Švicarskoj pet dana žalosti: Svjedoci otkrili kako je započeo požar?

MAXIME SCHMID / AFP

Švicarski istražitelji nastoje što prije identificirati žrtve požara u baru u poznatom skijalištu Crans-Montani gdje je u novogodišnjoj noći poginulo oko 40 ljudi, a 115 je ozlijeđeno, dok je zemlja proglasila pet dana žalosti za većinom mladima koji su izgubili živote, prenose u petak mediji.

Podijeli

Oglas

Predsjednik Guy Parmelin kazao je da će zemlja imati pet dana žalosti opisujući požar kao jedno od najtraumatičnijih događaja u švicarskoj povijesti.

„Bila je to drama neviđenih razmjera“, rekao je, odajući počast mnogim „mladim životima koji su izgubljeni i prekinuti“.

Švicarska je dužna tim mladim ljudima čiji su „planovi, nade i snovi“ prekinuti, kao i osigurati da se takva tragedija nikada više ne ponovi, rekao je predsjednik.

Požar je izbio u 1,30 ujutro u četvrtak u baru Le Constellation, ali još nije jasno što je izazvalo vatru.

Neki svjedoci rekli su da je požar započeo nakon što su prskalice postavljene na boce šampanjca.

Svjedoci su rekli da je plamen zapalio strop i da se u roku od nekoliko sekundi požar proširio, zahvativši prostoriju punu mladih koji su slavili Novu godinu.

Mnogi od njih bili su tinejdžeri.

Švicarska policija upozorila je da bi moglo proći nekoliko dana ili čak tjedana da se identificiraju svi koji su poginuli u toj tragediji.

BREAKING:



🇨🇭Horrific video of the fire that broke out at a celebration in Switzerland last night, killing around 40 people and injuring over 100



Women SCREAM HYSTERICALLY trying to escape BURNING club in Swiss mountain resort of Crans Montana



Exit apparently blocked pic.twitter.com/sQjW0OydUB — Megatron (@Megatron_ron) January 1, 2026

Točan broj ljudi koji su bili u baru ostaje nejasan

Točan broj ljudi koji su bili u baru kada je izbio požar ostaje nejasan, a policija nije precizirala koliko ih se još uvijek vodi kao nestalo.

Glavna tužiteljica kantona Valais gdje se nalazi Crans-Montana Beatrice Pilloud rekla je da su uloženi značajni resursi "kako bi se identificirale žrtve i njihova tijela što prije vratila obiteljima".

Pilloud je rekla da ne može komentirati izvješća da su upaljene prskalice uzrokovale požar.

"Istraga je u tijeku. Utvrdit će točne okolnosti onoga što se dogodilo", rekla je, dodajući da će se ispitati i je li bar ispunjavao sigurnosne standarde i imao potreban broj izlaza.