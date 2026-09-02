kršio zakon
Orbán pred kraj mandata tajno dijelio milijarde: Isplivalo 2000 skrivenih odluka njegove vlade
Vlada Viktora Orbána u mjesecima uoči izbora kroz 2000 tajnih vladinih odluka raspodijelila je najmanje 500 milijardi forinti (1,35 milijardi eura).
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Ured premijera ustupio je portalu 24.hu one nejavne vladine odluke donesene početkom godine za koje je, prema procjeni Ureda, utvrđeno da njihovo objavljivanje ne bi bilo u suprotnosti s interesima nacionalne sigurnosti, obrane ili provedbe zakona, prenosi Telex.hu.
Redakcija je dobila ukupno 55 dokumenata s potpisom tadašnjeg premijera Viktora Orbána. Na temelju numeracije vladinih odluka utvrđeno je da još 28 odluka, nakon provedene revizije, može ostati tajno.
Vladine odluke uglavnom su se odnosile na raspodjelu novca i preraspodjelu proračunskih sredstava.
Miklós Ligeti, pravni direktor organizacije Transparency International Mađarska, rekao je za 24.hu da je prethodna vlada time prekršila zakon te da čak nije poštovala ni vlastite propise.
Prema dokumentima, prethodna vlada dodjeljivala je državna sredstva, među ostalim, tvrtkama, zakladama, udrugama i kulturnim organizacijama, a novac iz državnog proračuna korišten je i za potporu kupnji nekretnina.
Među manjim tvrtkama jednu od najvećih subvencija dobila je tvrtka Vajda-Papír Kft. za investiciju u Dunaföldváru, u iznosu većem od 11,5 milijardi forinti (31,1 milijun eura), pri čemu bi veći dio tog iznosa trebao biti isplaćen 2027. godine.
Prethodna vlada tajnim je vladinim odlukama odlučivala i o kupnji dviju nekretnina.
Jednom od odluka odobrena je potpora za kupnju nekretnine Mađarske samostalne mitropolitske crkve u vrijednosti do 308 milijuna forinti (833.000 eura). Kao razlog navedeno je unaprjeđenje pastoralne skrbi za vjernike grkokatoličke vjeroispovijesti koji govore mađarski u Slovačkoj.
Drugu nekretninu država je namjeravala kupiti u središtu Bruxellesa. Prema dokumentu, cijena trokatnice iznosila je ukupno 7 milijardi i 248 milijuna forinti (19,6 milijuna eura). Međutim, prema informacijama portala Hvg.hu, kupoprodaja je na kraju propala.
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