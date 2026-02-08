Oglasio se ured Dalaja Lame: Nikada nije sreo Epsteina

Devedesetogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir, Dalaj Lama je imao samo 23 godine kada je pobjegao iz tibetanske prijestolnice Lhase, strahujući za svoj život nakon što su kineske trupe ugušile ustanak 1959. godine. Nikad se onamo nije vratio i danas živi u egzilu na sjeveru Indije. Ima milijune poklonika i sljedbenika širom svijeta, a među njima su i brojne poznate osobe.