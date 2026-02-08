Oglasio se ured Dalaja Lame: Nikada nije sreo Epsteina

Iz ureda 14. dalaj lame, pravim imenom Tenzin Gyatse, u nedjelju je objavljeno da prognani budistički duhovni vođa, koji se spominje u Epsteinovim dosjeima, "nikada nije sreo" Jeffreyja Epsteina, nakon što su ga kineski mediji povezali s američkim seksualnim prijestupnikom.
Oglas
Pretraga milijuna dokumenata iz Epsteinovih dosjea, koju je objavilo američko ministarstvo pravosuđa, a pregledao i AFP, otkrila je da se dalaj lamino ime u njima pojavljuje 154 puta, no nema spomena ni naznake susreta između njega i Epsteina.
U četvrtak je kineski državni medij, China Global Television Network (CGTN) objavio da se dalaj lamino ime u Epsteinovim dosjeima pojavljuje najmanje 169 puta. Prema CGTN-u, u e-mailu iz 2012. od pošiljatelja čije je ime skriveno, određenoj osobi se predlaže da dođe i prisustvuje događaju na otoku "na kojemu će biti i Dalaj Lama".
"Neki nedavni medijski izvještaji i objave na društvenim mrežama u vezi s 'Epsteinovim dosjeima' pokušavaju povezati Njegovu svetost dalaj lamu s Jeffreyjem Epsteinom", stoji u objavi iz ureda dalaj lame na X-u.
"Možemo nedvosmisleno potvrditi da Njegova svetost nije nikada upoznala Jeffreyja Epsteina i nikada nikoga nije ovlastila da se sastane ili komunicira s njim u njegovo ime", nastavlja se u priopćenju.
Samo spominjanje imena određenog pojedinca u Epsteinovim dosjeima ne implicira nužno da je ta osoba počinila bilo kakav prekršaj.
Jeffrey Epstein pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019., nakon što je optužen za trgovinu maloljetnicima koje je seksualno iskorištavao.
Kina, koja tvrdi da je Tibet sastavni dio Kine, osuđuje budističkog vođu koji je svoj život posvetio kampanji za veću tibetansku autonomiju. Kineske vlasti nazivaju ga buntovnikom i separatistom.
Devedesetogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir, Dalaj Lama je imao samo 23 godine kada je pobjegao iz tibetanske prijestolnice Lhase, strahujući za svoj život nakon što su kineske trupe ugušile ustanak 1959. godine. Nikad se onamo nije vratio i danas živi u egzilu na sjeveru Indije. Ima milijune poklonika i sljedbenika širom svijeta, a među njima su i brojne poznate osobe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas