BiH legalizirala medicinski kanabis

Vijeće ministara BiH izmijenilo je propise o opojnim drogama kojim se kanabis premješta iz kategorije zabranjenih tvari u kategoriju tvari pod strogim nadzorom, čime se usklađuje zakonodavstvo s međunarodnim standardima. Ova promjena uslijedila je nakon preporuka Povjerenstva Ujedinjenih naroda za opojne droge i Svjetske zdravstvene organizacije, koje su 2020. godine stavile kanabis u kategoriju tvari s priznatim medicinskim svojstvima.