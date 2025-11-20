Uhićenja u Belgiji zbog pripreme napada na tužitelja?

MARIUS BERGELMAN / Belga / AFP

Osam osoba za koje se sumnja da su dio takozvanog albanskog kriminalnog klana u Belgiji privedeno je u okviru istrage o prijetnjama bruxelleskom tužitelju Julienu Moinilu, ali su jučer puštene zbog nedostatka dokaza, priopćilo je federalno tužiteljstvo, prenosi VRT.

Policija je prekjučer izvršila pretres na 18 adresa u Bruxellesu i Leuvenu u sklopu istrage o prijetnjama upućenim bruxelleskom tužitelju, kada je privedeno osam osoba.

"Trenutačno nema dovoljno ozbiljnih indikacija da bi im bio određen pritvor", priopćilo je federalno tužiteljstvo koje vodi istragu, obrazlažući odluku da ih pusti na slobodu.

Informacija o pripremi napada

Ovog ljeta policija je dobila informaciju o mogućoj pripremi napada na tužitelja. Razina prijetnje za Moinila odmah je podignuta na 4, najvišu razinu, a poduzete su i konkretne mjere za njegovu zaštitu.

Prema dostupnim informacijama, prijetnje dijelom potječu od albanske kriminalne skupine koja je prije nekoliko godina izvela Moinila pred sud. U to je vrijeme on još radio u federalnom tužiteljstvu, u odjelu za organizirani kriminal.

Pripadnici tog albanskog klana u međuvremenu su osuđeni zbog krijumčarenja kokaina skrivenog u prepravljenim pregradama automobila. Drogu su dopremali iz Latinske Amerike jedrilicama. Vođe skupine osuđene su na višegodišnje zatvorske kazne, a osobe koje su privedene navodno su povezane s tim klanom.