Ukrajina će nominirati Trumpa za Nobela za mir: "Imamo samo dva uvjeta..."

Ukrajina će nominirati američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, ali pod nekoliko uvjeta
Zelenski ucijenio Trumpa - Tomahawkom!
Naime, kako je u četvrtak rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, Ukrajina je spremna na taj korak ako im Trump pošalje dalekometne projektile Tomahawki pomogne im u prekidu vatre s Rusijom.
"Tijekom našeg posljednjeg sastanka nisam čuo 'ne'. Ono što sam čuo jest da će se nastaviti rad na tehničkoj razini i da će se ta mogućnost razmotriti", rekao je Zelenski novinarima u Kijevu o sastanku koji je održao s američkim predsjednikom na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku krajem rujna, prenosi Politico.
"Trebao bi biti nominiran ako Ukrajini pruži takvu priliku"
"Plan za okončanje rata neće biti lak, ali je svakako put naprijed. A ako Trump svijetu, prije svega ukrajinskom narodu, pruži priliku za takav prekid vatre, onda da, trebao bi biti nominiran za Nobelovu nagradu za mir. Nominirat ćemo ga u ime Ukrajine", rekao je Zelenski.
Trump je već u više navrata govorio za sebe da zaslužuje Nobela za mir tvrdeći (neistinito) da je zaustavio sedam ratova i dogovorio mirovne sporazume, a čak je zvao norveškog ministra financija Jensa Stoltenberga da bi ga pitao o svojoj kandidaturi.
