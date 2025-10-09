Oglas

Ukrajina će nominirati Trumpa za Nobela za mir: "Imamo samo dva uvjeta..."

N1 Info
09. lis. 2025. 13:57
Donald Trump, Volodimir Zelenski
Ukrainian Presidential Press Office

Ukrajina će nominirati američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, ali pod nekoliko uvjeta

Naime, kako je u četvrtak rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, Ukrajina je spremna na taj korak ako im Trump pošalje dalekometne projektile Tomahawki pomogne im u prekidu vatre s Rusijom.

"Tijekom našeg posljednjeg sastanka nisam čuo 'ne'. Ono što sam čuo jest da će se nastaviti rad na tehničkoj razini i da će se ta mogućnost razmotriti", rekao je Zelenski novinarima u Kijevu o sastanku koji je održao s američkim predsjednikom na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku krajem rujna, prenosi Politico.

"Trebao bi biti nominiran ako Ukrajini pruži takvu priliku"

"Plan za okončanje rata neće biti lak, ali je svakako put naprijed. A ako Trump svijetu, prije svega ukrajinskom narodu, pruži priliku za takav prekid vatre, onda da, trebao bi biti nominiran za Nobelovu nagradu za mir. Nominirat ćemo ga u ime Ukrajine", rekao je Zelenski.

Trump je već u više navrata govorio za sebe da zaslužuje Nobela za mir tvrdeći (neistinito) da je zaustavio sedam ratova i dogovorio mirovne sporazume, a čak je zvao norveškog ministra financija Jensa Stoltenberga da bi ga pitao o svojoj kandidaturi.

donald trump nobelova nagrada za mir tomahawk ukrajina

