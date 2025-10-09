Ukrajina će nominirati Trumpa za Nobela za mir: "Imamo samo dva uvjeta..."

"Tijekom našeg posljednjeg sastanka nisam čuo 'ne'. Ono što sam čuo jest da će se nastaviti rad na tehničkoj razini i da će se ta mogućnost razmotriti", rekao je Zelenski novinarima u Kijevu o sastanku koji je održao s američkim predsjednikom na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku krajem rujna, prenosi Politico.