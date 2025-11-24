BRZA ISPORUKA njemačke
Ukrajina će ojačati svoju protuzračnu obranu novim IRIS-T sustavima: "Stopa pogodaka je blizu 100 posto"
Njemačka tvrtka Diehl Defense ubrzat će isporuke svojih sustava protuzračne obrane IRIS-T Ukrajini, potvrdio je izvršni direktor tvrtke, dok Kijev nastoji dodatno ojačati svoju protuzračnu obranu, piše Anadolu.
“Dodatni IRIS-T SLM sustavi planirani su za isporuku u bliskoj budućnosti”, rekao je izvršni direktor Helmut Rauch za Anadolu, ali je dodao da će točni datumi ostati povjerljivi iz sigurnosnih razloga.
“Već imamo više od osam lansera IRIS-T SLM u Ukrajini”, rekao je. “Ne želim davati detalje o sljedećoj isporuci, iz sigurnosnih razloga, jer mislim da je važno da jedinice sigurno stignu u zemlju.”
Potvrda dolazi u trenutku kada ukrajinski dužnosnici tvrde da su povećani ruski zračni napadi pogodili elektrane, električne trafostanice i industrijske objekte, prensoi Fenix magazin.
Kremlj je demantirao optužbe, rekavši da su njegovi zračni napadi usmjereni na ukrajinske logističke skladišta, dronove dugog dometa i privremene baze koje koriste ukrajinske snage i strani plaćenici.
Od 2022. godine Njemačka je isporučila nekoliko IRIS-T sustava, koji su postali jedan od najvrjednijih dijelova moderne ukrajinske mreže protuzračne obrane, posebno protiv krstarećih raketa i dronova, iako je njihova sposobnost protiv balističkih raketa i dalje ograničena.
Učinkovitost na bojištu potiče potražnju
Rauch je naglasio da su snažne performanse sustava na bojištu izazvale sve veći interes ne samo Ukrajine, već i europskih zemalja koje žele ojačati svoju obranu suočene s novim geopolitičkim prijetnjama.
“IRIS-T je bio vrlo uspješan u Ukrajini. Stopa pogodaka je stvarno blizu 100 posto”, rekao je.
"Također je vrlo važno da je IRIS-T visoko automatiziran. To znači da vam ne treba toliko vojnika kao što bi bilo sa starijim sustavima protuzračne obrane. I može se vrlo, vrlo brzo premjestiti na druge položaje.“
Ova mobilnost, u kombinaciji s automatizacijom, ruskim snagama otežava otkrivanje i ciljanje IRIS-T. Manje posada također olakšava teret ukrajinskim oružanim snagama, koje se već suočavaju s nedostatkom osoblja.
Ukrajina trenutno koristi i IRIS-T SLM (srednjeg dometa) i IRIS-T SLS (kratkog dometa), kombinirajući ih za zaštitu gradova i ključne infrastrukture od dronova i niskoletećih projektila, izjavila je tvrtka.
Proizvodnja projektila porasla je deset puta
Rat u Ukrajini transformirao je poslovanje tvrtke Diehl Defence. Rauch je rekao da je tvrtka masovno povećala proizvodnju od 2022. kako bi zadovoljila rastuću europsku potražnju za obranom.
"Obitelj IRIS-T trenutno uključuje 20 zemalja“, rekao je. „Od tih 20 zemalja, 10 zemalja ima IRIS-T SLM, zemaljski sustav protuzračne obrane. Sigurno će se pridružiti još zemalja.“
Otkrio je da je tvrtka već deseterostruko povećala svoje proizvodne kapacitete za projektile IRIS-T SLM, što označava jedno od najbržih širenja u povijesti tvrtke.
Rast se uklapa u širi europski napor naoružavanja, uključujući njemački obrambeni fond od 100 milijardi eura i planove nekoliko zemalja NATO-a da udvostruče ili utrostruče svoju kupnju streljiva u nadolazećim godinama.
Ključna uloga u europskoj protuzračnoj obrani
Rauch je rekao da će sustav postati središnja komponenta inicijative Europski nebeski štit (ESSI), njemačke inicijative za izgradnju interoperabilne, višeslojne, paneuropske protuzračne obrane.
"Oko 24 zemlje već se pridružilo ovoj inicijativi. To je sjajan znak da nabavljaju isti sustav, mogu koristiti istu obuku, interoperabilni su, imaju iste rezervne dijelove“, rekao je.
"Krećemo se prema sljedećoj generaciji istih konfiguracija između zemalja. Stoga sam uvjeren da smo u Europi na pravom putu da imamo veću suradnju među zemljama i da nabavimo više zajedničkih sustava.“
Među nedavnim kupcima su Danska, Slovenija, Švicarska i Švedska, koje žele uspostaviti kompatibilne mreže protuzračne obrane diljem Europe.
Rauch je također pozdravio paralelne napore EU-a za integraciju europske obrambene industrije, uključujući okvir Sigurnosne akcije za Europu (SAFE), koji potiče zajedničku nabavu i otvara vrata suradnji sa saveznicima NATO-a izvan EU-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare